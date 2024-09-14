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Українського олігарха Ігоря Коломойського позбавили громадянства Кіпру, — ЗМІ

14 вересня 2024 00:33
Чекарьова Марія - редактор
За даними ЗМІ, Ігоря Коломойського позбавили кіпрського громадянства — чому
Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

Український бізнесмен Ігор Коломойський більше не є громадянином Кіпру. Рішення про позбавлення олігарха громадянства уряд Кіпру ухвалив у середу, 4 вересня. 

Про це в п'ятницю, 13 вересня, повідомило місцеве видання Philenews.

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Ігор Коломойський був громадянином Кіпру з 2010 року. Тоді йому видали так званий "золотий паспорт" за програмою "громадянство в обмін на інвестиції в економіку країни". За даними Politis, до 2019 року для отримання такого документу треба було інвестувати в економіку Кіпру два мільйони доларів.

До того ж у 1995 році бізнесмен отримав громадянство Ізраїлю. Таким чином він мав потрійне громадянство, доки у 2022 році не втратив українське.

Як повідомляє Philenews, у заяві про натуралізацію Коломойський не згадав про справу щодо ухилення від сплати податків у Росії — провадження, яке порушили проти нього у 2008 році.

Кабінет міністрів Кіпру зазначив, що і до, і після натуралізації Коломойський "був і є особою із сумнівною репутацією, його натуралізація створила і продовжує створювати величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр".

Крім Коломойського, кіпрського громадянства позбавили ще сімох людей: єгипетського інвестора Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема разом із дружиною й дитиною, а також російського інвестора Максима Захарченка, його дружину та двох дітей.

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