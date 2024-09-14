По данным СМИ, Игоря Коломойского лишили кипрского гражданства — почему

Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский больше не является гражданином Кипра. Решение о лишении олигарха гражданства правительство Кипра приняло в среду, 4 сентября.

Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщило местное издание Philenews.

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Почему Коломойского лишили кипрского гражданства

Игорь Коломойский был гражданином Кипра с 2010 года. Тогда ему выдали так называемый "золотой паспорт" по программе "гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны". По данным Politis, до 2019 году для получения такого документа нужно было инвестировать в экономику Кипра два миллиона долларов.

К тому же, в 1995 году бизнесмен получил гражданство Израиля. Таким образом, он имел тройное гражданство, пока в 2022 году не потерял украинское.

Как сообщает Philenews, в заявлении о натурализации Коломойский не упомянул о деле касательно уклонения от уплаты налогов в России — производстве, которое открыли против него в 2008 году.

Кабинет министров Кипра отметил, что и до и после натурализации Коломойский "был и является лицом с сомнительной репутацией, его натурализация создала и продолжает создавать огромный риск плохой репутации для Республики Кипр".

Кроме Коломойского, кипрского гражданства лишили еще семь человек: египетского инвестора Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема вместе с женой и ребенком, а также российского инвестора Максима Захарченко, его жену и двоих детей.