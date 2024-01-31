Один зі звільнених українських військовополонених. Фото: Володимир Зеленський

В Головному управлінні розвідки заявили, що українських полонених, які могли перебувати на збитому Іл-76, не було сьогодні на обміні. Відомо, що вони перебували у попередньому списку на обмін.

Про це повідомив спікер ГУР Андрій Юсов в коментарі "Голосу Америки".

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Відзначимо, що в Росії продовжують стверджувати, що українські бійці загинули в авіакатастрофі. Проте підтвердити цю інформацію досі не вдалося.

Обмін полоненими між Україною та Росією — останні новини

Повернуті з полону українські бійці. Джерело: Володимир Зеленський

Нагадаємо, що сьогодні, 31 січня, Україна та Росія провели черговий, 50-й обмін військовополоненими. Відомо, що до нашої країни повернулися 207 бійців ЗСУ. Обмін вже прокоментував Президент України Володимир Зеленський: за його словами, Україна вміє досягати свого, і що скоро звільнені військовослужбовці побачаться з рідними.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та Росією. За словами омбудсмана, у переговорах з РФ відбулися певні позитивні зрушення.