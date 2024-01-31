Украинских пленных, которые могли находиться на сбитом Ил-76, не было сегодня на обмене

Один из освобожденных украинских военнопленных. Фото: Владимир Зеленский

В Главном управлении разведки заявили, что украинских пленников, которые могли находиться на сбитом Ил-76, не было сегодня на обмене. Известно, что они находились в предыдущем списке обмена.

Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии "Голосу Америки".

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Отметим, что в России продолжают утверждать, что украинские бойцы погибли в авиакатастрофе. Однако подтвердить эту информацию до сих пор не удалось.

Обмен пленными между Украиной и Россией — последние новости

Возвращенные из плена украинские бойцы. Источник: Владимир Зеленский

Напомним, что сегодня, 31 января, Украина и Россия провели очередной 50-й обмен военнопленными. Известно, что в нашу страну вернулись 207 бойцов ВСУ. Обмен уже прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский: по его словам, Украина умеет достигать своего, и скоро освобожденные военнослужащие увидятся с родными.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными между Украиной и Россией. По словам омбудсмена, в переговорах с РФ произошли определенные положительные сдвиги.