Військовий розповів про жахіття полону в РФ

Андрій Кулько. Фото: Скріншот відео

24-річний військовослужбовець частини 3033 Андрій Кулько пробув у російському полоні 22 місяці – із квітня 2022 року по січень 24-го. Про жахіття перебування у російських колоніях він розповів Новини.LIVE.

22 місяці жаху у колоніях РФ

Андрій Кулько розповідає, що разом із побратимами вимушені були здатися у російський полон 12 квітня 2022 року. На той час вони перебували на заводі Ілліча, де у них вже практично нічого не залишилося. Після здачі зброї та бронижилетів військових спершу відправили на місцевий район у Маріуполі – Сартана, опісля – до колонії в Оленівку, а звідти вже до Росії.

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"Якщо у людини забрати надію – вона помирає", — пояснює він.

Андрій розповідає, що росіяни щодня били його, застосовували електрошокери, чинили психологічний тиск, душили поліетиленовим кульком і навіть натравлювали на українських військових собак.

"Почали заживо гнити ноги"

Із собаками була така історія: відкривалась наша камера, давалась команда "вспишка", це коли кидають гранату, а ми мали лягти на землю і виповзати із камери. В цей час нас били гумовими кийками, електрошокерами і натравлювали на нас собак, які нас кусали", - розповів чоловік.

За його словами, окрім всього щодня доводилося стояти по 16 годин на ногах. І оскільки медична допомога була дуже поганої якості, у Андрія почали заживо гнити ноги.

"Все це просто жахливо, але росіянам подобалося це робити з нами. Справді було дуже складно, але ми із побратимами постійно підтримували один одного", — каже він.

Андрій Кулько та Галина Остаповець. Фото: Новини.LIVE

Андрія обміняли під час одного із останніх обмінів. На той час він перебував у колонії республіки Мордовія. Це за 1200 км від України. Каже, що до останнього не вірив, що їде додому.

"Того дня нас забрали із камери і ще встигли побити. Далі посадили на літак і вже по прибуттю ми побачили російських спецпризначенців. Нас посадили в автобус і через якийсь час завиднілися наші прапори, в автобус зайшов військовий ЗСУ і сказав, що ми майже вдома. Навіть не можу вам передати всіх емоцій, які тоді відчув", — розповідає Андрій.

Наразі чоловік знаходиться на лікуванні та відновленні. Зізнається. Що все ще має проблеми зі сном, тому приймає снодійні та антидепресанти:

"Я не жаліюсь, а радію, що живий, бо це найголовніше. Переживаю за своїх друзів, які все ще у полоні і про яких взагалі нічого невідомо".