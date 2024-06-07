Военный рассказал об ужасе плена в РФ

Андрей Кулько. Фото: Скриншот видео

24-летний военнослужащий части 3033 Андрей Кулько пробыл в российском плену 22 месяца – с апреля 2022 по январь 24-го. Об ужасе пребывания в российских колониях он рассказал Новини.LIVE.

22 месяца ужаса в колониях РФ

Андрей Кулько рассказывает, что вместе с собратьями вынуждены были сдаться в плен 12 апреля 2022 года. К тому времени они находились на заводе Ильича, где у них уже практически ничего не осталось. После сдачи оружия и бронижилетов военных сначала отправили на местный район в Мариуполе – Сартана, затем – в колонию в Оленевку, а оттуда уже в Россию.

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Мужчина честно признается, что держаться в плену такое долгое время ему помогала надежда на освобождение.

"Если у человека отнять надежду — он умирает", — объясняет он.

Андрей рассказывает, что россияне ежедневно избивали его, применяли электрошокеры, оказывали психологическое давление, душили полиэтиленовым пакетом и даже натравливали на украинских военных собак.

"Начали заживо гнить ноги"

"С собаками была такая история: открывалась наша камера, давалась команда "вспышка", это когда бросают гранату, а мы должны лечь на землю и выползать из камеры. В это время нас били резиновыми дубинками, электрошокерами и натравливали на нас собак, которые нас кусали", — рассказал мужчина.

По его словам, кроме всего каждый день приходилось стоять по 16 часов на ногах. И поскольку медицинская помощь была очень плохого качества, у Андрея начали заживо гнить ноги.

"Все это просто ужасно, но россиянам нравилось такое делать с нами. Действительно, было очень сложно, но мы с собратьями постоянно поддерживали друг друга" , — говорит он.

Андрей Кулько и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

Андрея обменяли во время одного из последних обменов 3 января. К этому времени он находился в колонии республики Мордовия. Это в 1200 км от Украины. Говорит, что до последнего не верил, что едет домой.

"В тот день нас забрали из камеры и еще успели избить. Дальше посадили на самолет и уже по прибытию мы увидели российских спецназовцев. Нас посадили в автобус и через некоторое время завиднелись наши флаги, в автобус зашел военный ВСУ и сказал, что мы почти дома. Даже не могу вам передать все эмоции, которые тогда испытал", — рассказывает Андрей.

В настоящее время мужчина находится на лечении и восстановлении. Признается, что все еще испытывает проблемы со сном, поэтому принимает снотворные и антидепрессанты:

"Я не жалеюсь, а радуюсь, что жив, потому что это самое главное. Переживаю за своих друзей, которые все еще в плену и о которых вообще ничего неизвестно".