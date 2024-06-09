Бійці 47-ї бригади показали ефектний удар по ворожому БТР

Удар по ворожому бронетранспортері. Фото: скриншот з відео

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали роботу бойової машини піхоти Bradley на фронті. З її допомогою вони впритул вдарили по російському бронетранспортері разом з десантом.

Відео опублікувала бригада в Telegram.

Читайте також:

Удар по ворожому БТР

Бійці розповіли, що російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Наразі епіцентром боїв є саме Покровський напрямок. Там противник намагається просунутися. Військові 47-ї бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ.

"Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить", — йдеться у повідомленні.

У відео можна побачити ворожий БТР, який прорвався в населений пункт, тому екіпажу Bradley довелося реагувати одразу.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях російських окупантів. Вони показали, як знищили вороже укриття та ліквідували загарбника.

Також Третя штурмова бригада продовжує завдавати ударів по ворогу на Харківщині. Цього разу українські воїни знищили ворожі бойові машини піхоти, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.