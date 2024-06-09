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Украинские военные ударили из БМП Bradley по российскому бронетранспортеру — впечатляющее видео

9 июня 2024 16:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы 47-й бригады показали эффектный удар по вражескому БТР
Удар по вражескому бронетранспортеру. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley на фронте. С ее помощью они в упор ударили по российскому бронетранспортеру вместе с десантом.

Видео опубликовала бригада в Telegram.

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Удар по вражескому БТР

Бойцы рассказали, что российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Сейчас эпицентром боев является именно Покровское направление. Там противник пытается продвинуться. Военные 47-й бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ.

"Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту", — говорится в сообщении.

В видео можно увидеть вражеский БТР, который прорвался в населенный пункт, поэтому экипажу Bradley пришлось реагировать сразу.

Напомним, украинские пограничники продолжают наносить сокрушительные удары по позициям российских оккупантов. Они показали, как уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали захватчика.

Также Третья штурмовая бригада продолжает наносить удары по врагу в Харьковской области. В этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцев.

Украина
оккупанты
россияне
война
военная техника
ВСУ

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