Бойцы 47-й бригады показали эффектный удар по вражескому БТР

Украинские военные ударили из БМП Bradley по российскому бронетранспортеру — впечатляющее видео
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали работу боевой машины пехоты Bradley на фронте. С ее помощью они в упор ударили по российскому бронетранспортеру вместе с десантом.
Видео опубликовала бригада в Telegram.
Удар по вражескому БТР
Бойцы рассказали, что российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Сейчас эпицентром боев является именно Покровское направление. Там противник пытается продвинуться. Военные 47-й бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ.
"Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту", — говорится в сообщении.
В видео можно увидеть вражеский БТР, который прорвался в населенный пункт, поэтому экипажу Bradley пришлось реагировать сразу.
Напомним, украинские пограничники продолжают наносить сокрушительные удары по позициям российских оккупантов. Они показали, как уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали захватчика.
Также Третья штурмовая бригада продолжает наносить удары по врагу в Харьковской области. В этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцев.
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