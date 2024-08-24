В цьому році військового параду не буде, але ми хочемо пригадати історію українських військових парадів

Парад до Дня Незалежності у 2018 році. Фото: УНІАН

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 33 річницю своєї незалежності. Через вторгнення російських окупантів і цього року у Києві не будуть проводити масових святкових заходів та військового параду. Але це не заважає Новини.LIVE пригадати цікаві факти з історії українських військових парадів.

Чому паради почали проводити тільки з 1994 року

Перші роки своєї незалежності Україна святкувала без військових парадів. Як пояснював це президент Леонід Кравчук, ми не мали власних національних збройних сил, а армія була спадщиною СРСР.

Читайте також:

Проте саме у 1994 році Україна вперше провела свій власний військовий парад. Хоч і без техніки, але українські війська урочисто марширували центром Києва.

Паради 1998 та 1999 років

Саме тоді на Хрещатику вперше з'явилась важка техніка. Проте тільки у 1999 році наприкінці першого президентського терміну президента Леоніда Кучми провели парад навіть з авіацією.

Хрещатиком марширували 3 300 військовослужбовців, проїхало 122 одиниці різної техніки, включаючи танки Т-64 "Б" та самохідні гаубиці МСТА-"С".

Цікаво, що для збереження Хрещатику гусеничну техніку "взували" у спеціальні "черевики". Для обладнання двох танкових гусениць знадобилося 600 гвинтів та близько 5-6 годин робочого часу.

За приблизними оцінками цей парад обійшовся бюджету у 7-10 мільйонів доларів.

Військовий парад 2001 року

На десятиріччя незалежності Україну відвідали президент Польщі Олександр Кваснєвський, президент Македонії Борис Трайковський та російський диктатор Володимир Путін.

Парад був ще більш потужним: 173 одиниці військової техніки та 6 530 військовослужбовців. Показали гостям і нові танки Т-84, а також зенітно-ракетні комплекси "С-300", ракетні системи "Точка-У" та гаубиці Мста-С".

Відбувся і показ військової авіації. Над Хрещатиком пролетіли Су-24 та Су-27, гелікоптери Ка-27, а також транспортні машини "Руслан", Ан-74 та Ан-140. Особливу увагу привернув найбільший у світі літак "Мрія".

За оцінками фінансових експертів, парад 2001 року обійшовся в 17 мільйонів гривень.

Парад Віктора Ющенка у 2008 році

На нього, за приблизними оцінками, влада витратила 70 мільйонів гривень. Тоді у військовому параді взяли участь 144 видів військової техніки, що складали механізовану колону за участю танкової роти з 10 танків Т-64БМ "Булат", батареї реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган" та "Смерч".

Традиційно показали й авіацію: літак-розвідник Су-24МР та три бомбардувальники Су-24М, шість винищувачів МіГ-29 та шість винищувачів Су-27.

Каденція Януковича без парадів

Під час свого президентства Віктор Янукович обходився на День Незалежності без військових парадів.

У 2014 році з Хрещатика прямо на Донбас

Президентство Петра Порошенка після нападу на Крим та гібридного вторгнення на Донбас з боку РФ позначилось військовим парадом, з якого бійці відразу відправлялись на АТО.

Хрещатиком пройшли півсотні одиниць техніки та 1,5 тисячі військових. Серед них було 120 учасників бойових дій на сході України — це був перший рік російської збройної агресії. Також військове командування України показало модифіковані та побудовані в Україні системи залпового вогню "Град" та "Смерч", бронеавтомобілі "Кугуар", зенітно-повітряний комплекс "Оса", ракетні комплекси "Точка-У" та "С-300".

Цікаво, що жодної копійки на парад не витратили, адже все відбувалось у рамках запланованої бойової підготовки.

Потужніший парад 2018 року

Цей парад до Дня Незалежності дійсно запам'ятався всім. На заході взяли участь 4,5 тисячі військових та 250 одиниць саме української техніки. Зокрема оперативно-тактичний комплекс "Гром-2", система залпового вогню "Вільха", автоматизована реактивна система залпового вогню "Верба", нова самохідна гаубиця "Богдана".

Також на параді були показані БТР "Казак-2" разом з ПТРК "Стугна", бронеавтомобілі "Дозор" і "Варта" з ПТРК "Джавелін", санітарні автомобілі "Богдан-2251", а також командирські позашляховики "Богдан-2351" і повнопривідні армійські вантажівки "Богдан-6317". Також вперше у параді взяли участь жіночі підрозділи та армійські капелани.

Паради 2019 та 2020 років

Володимир Зеленський, що став новообраним президентом, вирішив скасувати паради. Він дав розпорядження використати виділені на це кошти для виплати премій військовослужбовцям.

Замість військового параду відбулася музична подія, що поєднувала фрагменти гімну України у виконанні Андрія Соловйова та репову композицію від Аліни Паш. В заході брали участь багато українських зірок шоу-бізнеса. В цілому, святкування обійшлося бюджету в 1,6 мільйона гривень.

Військовий парад на День Незалежності України 2021

А ось 30-річний ювілей Зеленський вирішив відзначити з розмахом. По Хрещатику крокувало п'ять тисяч військових, було задіяно більше ніж 400 одиниць військової техніки, а в небі здійснювали польоти 75 літальних апаратів.

Це був найдорожчий День Незалежності, адже за висновками Міністерства фінансів його вартість становила 5,4 мільярди гривень. Хоча слід врахувати, що до цієї суми увійшла побудова інфраструктурних проєктів: модернізація шести регіональних аеропортів, розбудову дороги "Київ — Львів — Скнилів", а також завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в дитячій клінічній лікарні "Охматдит".