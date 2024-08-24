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Украинские военные парады ко Дню Независимости — самые интересные факты и безумная стоимость

24 августа 2024 08:40
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В этом году военного парада не будет, но мы хотим вспомнить историю украинских военных парадов
Парад ко Дню Независимости в 2018 году. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 33 годовщину своей независимости. Из-за вторжения российских оккупантов и в этом году в Киеве не будут проводить массовых праздничных мероприятий и военного парада. Но это не мешает Новини.Live вспомнить интересные факты из истории украинских военных парадов.

Почему парады начали проводить только с 1994 года

Первые годы своей независимости Украина праздновала без военных парадов. Как объяснял это президент Леонид Кравчук, у нас не было собственных национальных вооруженных сил, а армия была наследием СССР.

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Однако именно в 1994 году Украина впервые провела свой собственный военный парад. Хоть и без техники, но украинские войска торжественно маршировали по центру Киева.

Парады 1998 и 1999 годов

В это время на Крещатике впервые появилась тяжелая техника. Однако только в 1999 году в конце первого президентского срока президента Леонида Кучмы провели парад даже с авиацией.

Крещатиком маршировали 3 300 военнослужащих, проехали 122 единицы разной техники, включая танки Т-64 "Б" и самоходные гаубицы МСТА-"С".

Интересно, что для сохранения Крещатика гусеничную технику "обували" в специальные "ботинки". Для оборудования двух танковых гусениц понадобилось 600 винтов и около 5-6 часов рабочего времени.

По приблизительным оценкам этот парад обошелся бюджету в 7-10 миллионов долларов.

Военный парад 2001 года

К десятилетию независимости Украину посетили президент Польши Александр Квасьневский, президент Македонии Борис Трайковский и российский диктатор Владимир Путин.

Парад был еще более мощным: 173 единицы военной техники и 6530 военнослужащих. Показали гостям новые танки Т-84, а также зенитно-ракетные комплексы "С-300", ракетные системы "Точка-У" и гаубицы Мста-"С".

Состоялся и показ военной авиации. Над Крещатиком пролетели Су-24 и Су-27, вертолеты Ка-27, а также транспортные машины "Руслан", Ан-74 и Ан-140. Особое внимание привлек крупнейший в мире самолет "Мрия".

По оценкам финансовых экспертов, парад 2001 обошелся в 17 миллионов гривен.

Парад Виктора Ющенко в 2008 году

На него, по приблизительным оценкам, власти потратили 70 миллионов гривен. Тогда в военном параде приняли участие 144 единицы военной техники, составлявшие механизированную колонну с участием танковой роты из 10 танков Т-64БМ "Булат", батареи реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч".

Традиционно показали и авиацию: самолет-разведчик Су-24МР и три бомбардировщика Су-24М, шесть истребителей МиГ-29 и шесть истребителей Су-27.

Каденция Януковича без парадов

Во время своего президентства Виктор Янукович обходился на День Независимости без военных парадов.

В 2014 году с Крещатика прямо на Донбасс

Президентство Петра Порошенко после нападения на Крым и гибридного вторжения на Донбасс со стороны РФ ознаменовалось военным парадом, с которого бойцы сразу отправлялись на АТО.

По Крещатику прошли полсотни единиц техники и 1,5 тысячи военных. Среди них было 120 участников боевых действий на востоке Украины – это был первый год российской вооруженной агрессии. Также военное командование Украины показало модифицированные и построенные в Украине системы залпового огня "Град" и "Смерч", бронеавтомобили "Кугуар", зенитно-воздушный комплекс "Оса", ракетные комплексы "Точка-У" и "С-300".

Интересно, что ни копейки на парад не потратили, ведь все происходило в рамках запланированной боевой подготовки.

Более мощный парад 2018 года

Этот парад ко Дню Независимости действительно запомнился всем. На мероприятии приняли участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц именно украинской техники. В частности, оперативно-тактический комплекс "Гром-2", система залпового огня "Ольха", автоматизированная реактивная система залпового огня "Ива", новая самоходная гаубица "Богдана".

Также на параде были показаны БТР "Казак-2" вместе с ПТРК "Стугна", бронеавтомобили "Дозор" и "Варта" из ПТРК "Джавелин", санитарные автомобили "Богдан-2251", а также командирские внедорожники "Богдан-2351" и полноприводные армейские грузовики "Богдан-6317". Также впервые в параде приняли участие женские подразделения и армейские капелланы.

Парады 2019 и 2020 годов

Ставший новоизбранным президентом Владимир Зеленский решил отменить парады. Он распорядился использовать выделенные на это средства для выплаты премий военнослужащим.

Вместо военного парада состоялось музыкальное мероприятие, совмещавшее фрагменты гимна Украины в исполнении Андрея Соловьева и реповую композицию от Алины Паш. В мероприятии приняли участие многие украинские звезды шоу-бизнеса. В общей сложности, празднование обошлось бюджету в 1,6 миллиона гривен.

Военный парад в День Независимости Украины 2021

А вот 30-летний юбилей Зеленский решил отметить с размахом. По Крещатику шагало пять тысяч военных, было задействовано более 400 единиц военной техники, а в небе совершали полеты 75 летательных аппаратов.

Это был самый дорогой День Независимости, ведь по выводам Министерства финансов его стоимость составляла 5,4 миллиарда гривен. Хотя следует учесть, что в эту сумму вошло построение инфраструктурных проектов: модернизация шести региональных аэропортов, строительство дороги "Киев — Львов — Скнилов", а также завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в детской клинической больнице "Охматдет".

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