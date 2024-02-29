Українські села залишилися без кваліфікованих робітників через мобілізацію

Фермер працює у полі. Фото: eu.usatoday.com

На тлі посилення мобілізації в Україні аграрні підприємства стикаються з гострою нестачею робочої сили , що особливо помітно в період інтенсивних сільськогосподарських робіт. Проблема нестачі робітників стосується багатьох аспектів сільського господарства, включаючи розведення тварин та свинарство, змушуючи фермерів шукати нестандартні рішення для підтримки рівня виробництва.

Про це пише видання Знай.UA у середу, 28 лютого.

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Аграрій Тарас Чепурнатий розповів, що наразі все під контролем. У господарстві працює до 20 осіб.

"Ми намагаємося раціонально використовувати наш персонал. Наприклад, водії перекваліфікуються на механізатори. У нас є співробітник, який повернувся з війни, і тепер він працює у нас", — повідомив Чепурнатий.

Дослідження, проведене "Асоціацією свинарів України", показало, що кожна четверта свиноферма стикається з нестачею персоналу.

"У нас одна людина працює на тракторі, займаючись посівом соняшнику та кукурудзи. Ми цінуємо його як висококласного фахівця і турбуємося за нього більше, ніж за себе. Адже якщо його покличуть, нам не буде на кого покластися. А соняшник є для нас головною і найбільш прибутковою культурою", — пояснює голова ФГ "Байбарак" Василь Супрун.

Де найбільше відчувається дефіцит кадрів

Дефіцит кадрів відчувається не лише серед фахівців з технологій та ветеринарії, а й серед допоміжного персоналу, такого як слюсарі та електрики.

Проблема особливо актуальна у галузях з великою кількістю сезонних працівників, таких як садівництво та овочівництво. Для поповнення рядів робітників агропідприємства шукають співробітників серед тих, що не підлягають мобілізації — багатодітним батькам, пенсіонерам, опікунам та людям з обмеженими можливостями.

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