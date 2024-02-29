Украинские села остались без квалифицированных рабочих из-за мобилизации

Фермер работает в поле. Фото: eu.usatoday.com

На фоне усиления мобилизации в Украине, аграрные предприятия сталкиваются с острым недостатком рабочей силы, что особенно заметно в период интенсивных сельскохозяйственных работ. Проблема нехватки рабочих касается многих аспектов сельского хозяйства, включая разведение животных и свиноводство, вынуждая фермеров искать нестандартные решения для поддержания уровня производства.

Об этом пишет издание Знай.UA в среду, 28 февраля.

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Аграрий Тарас Чепурнатый рассказал, что на данный момент все под контролем. В хозяйстве работает до 20 человек.

"Мы стараемся рационально использовать наш персонал. Например, водители переквалифицируются в механизаторы. У нас есть сотрудник, который вернулся с войны, и теперь он работает у нас", — сообщил Чепурнатый.

Исследование, проведённое "Ассоциацией свиноводов Украины", показало, что каждая четвёртая свиноферма сталкивается с нехваткой персонала.

"У нас один человек работает на тракторе, занимаясь посевом подсолнечника и кукурузы. Мы ценим его как высококлассного специалиста и беспокоимся за него больше, чем за себя. Ведь если его призовут, нам будет не на кого положиться. А подсолнечник является для нас главной и наиболее прибыльной культурой", — объясняет председатель ФГ "Байбарак" Василий Супрун.

Где больше всего ощущается дефицит кадров

Дефицит кадров ощущается не только среди специалистов по технологиям и ветеринарии, но и среди вспомогательного персонала, такого как слесари и электрики.

Проблема особенно актуальна в отраслях с большим количеством сезонных работников, таких как садоводство и овощеводство. Для пополнения рядов рабочих агропредприятия ищут сотрудников среди тех, что не подлежит мобилизации — многодетным родителям, пенсионерам, опекунам и людям с ограниченными возможностями.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, кого с марта 2024 года будут мобилизовать в первую очередь.

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