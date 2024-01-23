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Українські пілоти уже літають на F-16 з інструкторами — Ігнат

23 січня 2024 07:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Українські пілоти уже літають на F-16 з інструкторами — Ігнат
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українські пілоти продовжують навчатися на американських винищувачах F-16 з інструкторами. Наразі вони уже літають на літаках.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, нашим пілотам потрібно відлітати певну кількість годин.

"Льотчики літають вже в небі з інструкторами. Потрібно налітати певну кількість годин", — розповів Ігнат.

Він каже, що цей процес можу затянувати через погодні умови  або різдвяні вихідні за кордоном.

"Однак наразі навчання продовжується, зокрема у Данії, США та Великобританії. В інших країнах навчаються українські групи, які будуть обслуговувати літаки F-16", — додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, підготовка до першого повітряного удару бійців Збройних сил України з багатоцільових винищувачів F-16 йде за планом. У ній беруть участь пілоти та інженери. Підготовлюється інфраструктура.

Додамо, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що ПС ЗСУ будуть модернізуватися і позбавлятися радянської техніки. Одним із літаків, які хочуть отримати українські Повітряні сили, є французький Mirage 2000D. 

ЗСУ
літаки
винищувач
Юрій Ігнат

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