Українські пілоти уже літають на F-16 з інструкторами — Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: скриншот

Українські пілоти продовжують навчатися на американських винищувачах F-16 з інструкторами. Наразі вони уже літають на літаках.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, нашим пілотам потрібно відлітати певну кількість годин.

"Льотчики літають вже в небі з інструкторами. Потрібно налітати певну кількість годин", — розповів Ігнат.

Він каже, що цей процес можу затянувати через погодні умови або різдвяні вихідні за кордоном.

"Однак наразі навчання продовжується, зокрема у Данії, США та Великобританії. В інших країнах навчаються українські групи, які будуть обслуговувати літаки F-16", — додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, підготовка до першого повітряного удару бійців Збройних сил України з багатоцільових винищувачів F-16 йде за планом. У ній беруть участь пілоти та інженери. Підготовлюється інфраструктура.

Додамо, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що ПС ЗСУ будуть модернізуватися і позбавлятися радянської техніки. Одним із літаків, які хочуть отримати українські Повітряні сили, є французький Mirage 2000D.