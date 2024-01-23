Украинские пилоты уже летают на F-16 с инструкторами, — Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: скриншот

Украинские пилоты продолжают обучаться на американских истребителях F-16 с инструкторами. Пока они уже летают на самолетах.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, нашим пилотам нужно налетать определенное количество часов.

"Летчики летают уже в небе с инструкторами. Нужно налетать некоторое количество часов", — рассказал Игнат.

Он говорит, что этот процесс могу затягивать из-за погодных условий или рождественских выходных за границей.

"Однако обучение продолжается, в частности в Дании, США и Великобритании. В других странах учатся украинские группы, которые будут обслуживать самолеты F-16", — добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, подготовка к первому воздушному удару бойцов Вооруженных сил Украины из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. В ней участвуют пилоты и инженеры. Подготавливается инфраструктура.

Добавим, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что ПС ВСУ будут модернизироваться и лишаться советской техники. Одним из самолетов, которые хотят получить украинские воздушные силы, является французский Mirage 2000D.