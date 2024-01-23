Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Украинские пилоты уже летают на F-16 с инструкторами, — Игнат arrow

Украинские пилоты уже летают на F-16 с инструкторами, — Игнат

23 января 2024 07:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинские пилоты уже летают на F-16 с инструкторами, — Игнат
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинские пилоты продолжают обучаться на американских истребителях F-16 с инструкторами. Пока они уже летают на самолетах.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Украинские пилоты на F-16

По его словам, нашим пилотам нужно налетать определенное количество часов.

"Летчики летают уже в небе с инструкторами. Нужно налетать некоторое количество часов", — рассказал Игнат.

Он говорит, что этот процесс могу затягивать из-за погодных условий или рождественских выходных за границей.

"Однако обучение продолжается, в частности в Дании, США и Великобритании. В других странах учатся украинские группы, которые будут обслуживать самолеты F-16", — добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, подготовка к первому воздушному удару бойцов Вооруженных сил Украины из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. В ней участвуют пилоты и инженеры. Подготавливается инфраструктура.

Добавим, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что ПС ВСУ будут модернизироваться и лишаться советской техники. Одним из самолетов, которые хотят получить украинские воздушные силы, является французский Mirage 2000D.

ВСУ
самолеты
истребитель
Юрий Игнат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

Актуальное по теме