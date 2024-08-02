На киянку-трансгендера напали в Німеччині

Поліція Німеччини. Ілюстративне фото: АР

У Німеччині на киянку-трансгендера напали та побили українські підлітки. Наразі нападників шукає поліція.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Реальний Київ".

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Напад на киянку-трансгендера в Німеччині

Посилаючись на слова дівчини, паблік повідомив, що вона відпочивала з друзями та гуляла населеним пунктом, коли до неї підійшла група підлітків. Вони почали проявляти в її бік гомофобію, один з них навіть підпалив їй волосся.

Коли дівчина, захищаючись, вилила на них пляшку води у відповідь їй в лице полетіла скляна пляшка, на щастя свідки врятували дівчат і викликали швидку та поліцію.

Наразі хлопців, які здійснили напад, зараз розшукує поліція.

Нагадаємо, 27 липня ввечері біля одного з розважальних закладів в Аркадії відбулася масова бійка між двома групами незнайомців. Поліцейські оперативно припинили протиправні дії, затримавши сімох молодиків віком від 20 до 23 років.

Також ми писали, що в Одесі затримали двох місцевих жителів, які викрали, незаконно позбавили волі та катували свого колегу. Таким чином вони "вибивали" борги у потерпілого, а тепер можуть сісти за ґрати.