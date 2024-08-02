На киевлянку-трансгендера напали в Германии

Полиция германии. Иллюстративное фото: АР

В Германии на киевлянку-трансгендера напали и избили украинские подростки. Нападающих ищет полиция.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Реальный Киев".

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Нападение на киевлянку-трансгендера в Германии

Ссылаясь на слова девушки, паблик сообщил, что она отдыхала с друзьями и гуляла по населенному пункту, когда к ней подошла группа подростков. Они начали проявлять в ее сторону гомофобию, один из них даже поджег ей волосы.

Когда девушка, защищаясь, вылила на них бутылку воды в ответ ей в лицо полетела стеклянная бутылка, к счастью свидетели спасли девушек и вызвали скорую и полицию.

Сейчас ребят, совершивших нападение, сейчас разыскивает полиция.

Напомним, 27 июля вечером возле одного из развлекательных заведений в Аркадии произошла массовая драка между двумя группами незнакомцев. Полицейские оперативно пресекли противоправные действия, задержав семерых молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет.

Также мы писали, что в Одессе задержали двух местных похитивших, которые похитили и пытали своего коллегу. Таким образом они "выбивали" долги у потерпевшего, а теперь могут сесть за решетку.