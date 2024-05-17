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Українські моряки похизувалися новими патрульними катерами, які передала Естонія

17 травня 2024 07:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українські моряки похизувалися новими патрульними катерами, які передала Естонія
Українські моряки на патрульному катері. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бійці Військово-морських сил Збройних сил України показали в дії нові патрульні катери, які нещодавно передала Естонія. Йдеться про судна Р01"Roland" і Р02"Risto", які моряки назвали "Ірпінь" та "Рені".

Відповідні кадри ВМС ЗСУ показали в Facebook у п'ятницю, 17 травня.

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Які на вигляд патрульні катери "Ірпінь" та "Рені"

"В морі — нещодавно прийняті до складу ВМС ЗС України патрульні катери "Ірпінь" та "Рені", — зазначили бійці під відео.

Які на вигляд патрульні катери "Ірпінь" та "Рені"
Патрульні катери "Ірпінь" та "Рені". Фото: скриншот

Як відомо, Естонія передала Україні патрульні катери в межах оборонної допомоги для захисту акваторії Чорного моря. Це стало можливим за допомоги Данії, яка координувала передачу катерів. 

Які на вигляд патрульні катери "Ірпінь" та "Рені"
Українські моряки на патрульному катері. Фото: скриншот

На початку травня з нагоди включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" та "Рені" було піднято прапор Військово-Морських Прапорів Збройних сил України. У церемонії також брала участь делегація від Естонської Республіки.

Нагадаємо, що в уряді Естонії почали обговорювати можливість відправити контингент естонських військ в західні регіони України. Таке рішення може посприяти заміні українських військових, які працюють в тиловій логістиці, і натомість вони зможуть вирушити на фронт.

ЗСУ
Естонія
ВМС
Чорне море
корабель
військова допомога
моряки

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