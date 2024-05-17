Українські моряки похизувалися новими патрульними катерами, які передала Естонія

Українські моряки на патрульному катері. Фото: скриншот

Бійці Військово-морських сил Збройних сил України показали в дії нові патрульні катери, які нещодавно передала Естонія. Йдеться про судна Р01"Roland" і Р02"Risto", які моряки назвали "Ірпінь" та "Рені".

Відповідні кадри ВМС ЗСУ показали в Facebook у п'ятницю, 17 травня.

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"В морі — нещодавно прийняті до складу ВМС ЗС України патрульні катери "Ірпінь" та "Рені", — зазначили бійці під відео.

Патрульні катери "Ірпінь" та "Рені". Фото: скриншот

Як відомо, Естонія передала Україні патрульні катери в межах оборонної допомоги для захисту акваторії Чорного моря. Це стало можливим за допомоги Данії, яка координувала передачу катерів.

Українські моряки на патрульному катері. Фото: скриншот

На початку травня з нагоди включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" та "Рені" було піднято прапор Військово-Морських Прапорів Збройних сил України. У церемонії також брала участь делегація від Естонської Республіки.

Нагадаємо, що в уряді Естонії почали обговорювати можливість відправити контингент естонських військ в західні регіони України. Таке рішення може посприяти заміні українських військових, які працюють в тиловій логістиці, і натомість вони зможуть вирушити на фронт.