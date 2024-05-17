Украинские моряки похвастались новыми патрульными катерами, которые передала Эстония

Украинские моряки на патрульном катере. Фото: скриншот

Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины показали в действии новые патрульные катера, которые недавно передала Эстония. Речь идет о судах Р01 "Roland" и Р02 "Risto", которые моряки назвали "Ирпень" и "Рени".

Соответствующие кадры ВМС ВСУ показали в Facebook в пятницу, 17 мая.

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"В море — недавно принятые в состав ВМС ВС Украины патрульные катера "Ирпень" и "Рени", — отметили бойцы под видео.

Патрульные катера "Ирпень" и "Рени". Фото: скриншот

Как известно, Эстония передала Украине патрульные катера в рамках оборонной помощи для защиты акватории Черного моря. Это стало возможным при помощи Дании, координировавшей передачу катеров.

Украинские моряки на патрульном катере. Фото: скриншот

В начале мая по случаю включения в состав национального флота Украины на катерах "Ирпень" и "Рени" был поднят флаг Военно-Морских Знамен Вооруженных сил Украины. В церемонии также участвовала делегация Эстонской Республики.

Напомним, что в правительстве Эстонии стали обсуждать возможность отправить контингент эстонских войск в западные регионы Украины. Такое решение может помочь замене украинских военных, работающих в тыловой логистике, и они смогут отправиться на фронт.