Украинские моряки похвастались новыми патрульными катерами, которые передала Эстония
Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины показали в действии новые патрульные катера, которые недавно передала Эстония. Речь идет о судах Р01 "Roland" и Р02 "Risto", которые моряки назвали "Ирпень" и "Рени".
Соответствующие кадры ВМС ВСУ показали в Facebook в пятницу, 17 мая.
Как выглядят патрульные катера "Ирпень" и "Рени"
"В море — недавно принятые в состав ВМС ВС Украины патрульные катера "Ирпень" и "Рени", — отметили бойцы под видео.
Как известно, Эстония передала Украине патрульные катера в рамках оборонной помощи для защиты акватории Черного моря. Это стало возможным при помощи Дании, координировавшей передачу катеров.
В начале мая по случаю включения в состав национального флота Украины на катерах "Ирпень" и "Рени" был поднят флаг Военно-Морских Знамен Вооруженных сил Украины. В церемонии также участвовала делегация Эстонской Республики.
Напомним, что в правительстве Эстонии стали обсуждать возможность отправить контингент эстонских войск в западные регионы Украины. Такое решение может помочь замене украинских военных, работающих в тыловой логистике, и они смогут отправиться на фронт.
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