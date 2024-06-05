Чоловіки з подвійним громадянством не зможуть виїжджати з України — Посольство США

Прапори США та України. Фото ілюстративне: REUTERS/Ken Cedeno

З першого червня чоловіки з подвійним, українсько-американським, громадянством віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України. Виняток щодо "проживання за кордоном", який раніше це дозволяв, був скасований у зв’язку з посиленням мобілізаційного законодавства.

Про це у вівторок, 4 червня, повідомили у Посольстві США в Україні.

Читайте також:

Якщо ви в Україні, другий паспорт не чинний

У Посольстві нагадали, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому особи з подвійним громадянством під час перебування в Україні вважаються винятково українцями. Відповідно на них поширюються права та обов'язки громадян України. Тобто в умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни.

"Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, укривайтеся на місці і підкоряйтеся всім місцевим розпорядженням. Якщо ви наразі не перебуваєте в Україні, ми наполегливо рекомендуємо громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство або претендують на отримання українського громадянства і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, утриматися від будь-яких поїздок до України. Існує надзвичайно високий ризик, що вам не дозволять виїхати, навіть маючи паспорт США", — заявили у Посольстві США.

Нагадаємо, у Мінекономіки України заявили, що роботодавці вважають мобілізацію, міграційні процеси та неконкурентну зарплату основними причинами нестачі робочих рук у державі.

Також ми повідомляли, що право на перетин кордону мають понад 20 категорій чоловіків, але є нюанси, про які треба знати.