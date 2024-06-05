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Украинские мужчины с двойным гражданством не смогут выезжать из Украины — Посольство США

5 июня 2024 01:49
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Мужчины с двойным гражданством не смогут уезжать из Украины — Посольство США
Флаги США и Украины. Фото иллюстративное: REUTERS/Ken Cedeno
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

С первого июня мужчины с двойным, украино-американским, гражданством в возрасте от 18 до 60 лет не смогут уехать из Украины. Исключение относительно "жительства за границей", которое ранее это позволяло, было отменено в связи с усилением мобилизационного законодательства.

Об этом во вторник, 4 июня, сообщили в Посольстве США в Украине.

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В Посольстве напомнили, что украинское законодательство не признает двойное гражданство. Поэтому люди с двойным гражданством во время пребывания в Украине считаются исключительно украинцами. Соответственно, на них распространяются права и обязанности граждан Украины. То есть, в условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.

"Если вы находитесь в Украине и не можете покинуть страну, оставайтесь на месте и подчиняйтесь всем местным распоряжениям. Если вы пока не в Украине, мы настоятельно рекомендуем гражданам США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство или претендуют на получение украинского гражданства и не желают оставаться в Украине на неопределенный срок, воздержаться от каких-либо поездок в Украину. Существует очень высокий риск, что вам не позволят уехать, даже с паспортом США", — заявили в Посольстве США.

Напомним, в Минэкономики Украины заявили, что работодатели считают мобилизацию, миграционные процессы и неконкурентную зарплату основными причинами нехватки рабочих рук в государстве.

Также мы сообщали, что право на пересечение границы имеют более 20 категорий мужчин, но есть нюансы, о которых нужно знать.

военнообязанные
мобилизация
США
война
граница

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