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Українська кіноспільнота написала відкритий лист до уряду — чого вимагають митці

24 січня 2024 19:56
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Ілля Рябінін
редактор
Українська кіноспільнота написала відкритий лист до уряду — чого вимагають митці
Зйомки фільму "Ла Палісіада" в Ужгороді. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українська кіноспільнота написала відкритий лист до українського уряду, в якому висунула вотум недовіри очільниці Держкіно Марині Кудерчук. Також митці закликали спрямувати виділені на підтримку українського кіно коштів на забезпечення та потреби українських військ.

Про це йдеться у листі від Української кіноакадемії

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"Безумовно, українське кіно, як і вся культура загалом, потребує великої уваги та бюджетної підтримки для розвитку й репрезентації України у світі і є потужним елементом культурної дипломатії. На превеликий жаль, роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно переконують нас, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями", — йдеться у листі.

Заява Української кіноакадемії. Джерело: Telegram

Відзначимо, що бюджет Держкіно на 2024 рік складає майже 590 млн гривень. Гроші призначені для "підтримки кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів".

Додатково в листі кіномитці вказують про неодноразові заклики звільнити голову Держкіно Марину Кудерчук, яка своїми діями "руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України у світі".

Ба більше сама установа працює без затвердженої стратегії, а Рада з підтримки кінематографі продовжує свою незаконну діяльність, хоча мала бути розформована ще торік у березні.

Таким чином у листі кінотворці вимагають від влади:

  • переспрямувати бюджет Держкіно на підтримку ЗСУ (крім визначених законодавством зобов'язань);
  • негайного звільнення керівництва Держкіно;
  • провести прозорий конкурс на обрання нового голови Держкіно та членів Ради з держпідтримки кінематографії;
  • розробити новий проєкт Стратегії розвитку кіно за участі громадськості.

Сам лист можна підписати до 26 січня. Наразі він уже підписаний Кіноакадемією, Українською гільдією режисерів, а також наступними учасниками:

  • режисерки Ірина Цілик, Аліна Горлова, Аліса Коваленко, Марися Нікітюк, Марина Врода, Надія Парфан; 
  • кінорежисер Володимир Тихий;
  • член правління Європейської кіноакадемії, продюсер Денис Іванов;
  • виконавча директорка фестивалю Docudays Світлана Смаль;
  • засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко
  • директорка "Довженко-Центру" Олена Гончарук, продюсерка, співзасновниця ГО "Українська кіноакадемія" Юлія Сінькевич та багато інших.

Нагадаємо, що раніше Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру" Оленою Гончарук. Водночас на Берлінському міжнародному кінофестивалі "Берлінале" відбудеться прем'єра українського фільму "Редакція". Стрічка була знята на Олешківських пісках, які нині окуповані російськими військами.

ЗСУ
кіно
Україна
Держкіно
Довженко-Центр
звернення

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