Українська кіноспільнота написала відкритий лист до уряду — чого вимагають митці

Зйомки фільму "Ла Палісіада" в Ужгороді. Фото: УНІАН

Українська кіноспільнота написала відкритий лист до українського уряду, в якому висунула вотум недовіри очільниці Держкіно Марині Кудерчук. Також митці закликали спрямувати виділені на підтримку українського кіно коштів на забезпечення та потреби українських військ.

Про це йдеться у листі від Української кіноакадемії.

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"Безумовно, українське кіно, як і вся культура загалом, потребує великої уваги та бюджетної підтримки для розвитку й репрезентації України у світі і є потужним елементом культурної дипломатії. На превеликий жаль, роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно переконують нас, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями", — йдеться у листі.

Заява Української кіноакадемії. Джерело: Telegram

Відзначимо, що бюджет Держкіно на 2024 рік складає майже 590 млн гривень. Гроші призначені для "підтримки кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів".

Додатково в листі кіномитці вказують про неодноразові заклики звільнити голову Держкіно Марину Кудерчук, яка своїми діями "руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України у світі".

Ба більше сама установа працює без затвердженої стратегії, а Рада з підтримки кінематографі продовжує свою незаконну діяльність, хоча мала бути розформована ще торік у березні.

Таким чином у листі кінотворці вимагають від влади:

переспрямувати бюджет Держкіно на підтримку ЗСУ (крім визначених законодавством зобов'язань);

негайного звільнення керівництва Держкіно;

провести прозорий конкурс на обрання нового голови Держкіно та членів Ради з держпідтримки кінематографії;

розробити новий проєкт Стратегії розвитку кіно за участі громадськості.

Сам лист можна підписати до 26 січня. Наразі він уже підписаний Кіноакадемією, Українською гільдією режисерів, а також наступними учасниками:

режисерки Ірина Цілик , Аліна Горлова , Аліса Коваленко , Марися Нікітюк , Марина Врода , Надія Парфан;

, , , , , кінорежисер Володимир Тихий;

член правління Європейської кіноакадемії, продюсер Денис Іванов;

виконавча директорка фестивалю Docudays Світлана Смаль;

засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко ;

; директорка "Довженко-Центру" Олена Гончарук, продюсерка, співзасновниця ГО "Українська кіноакадемія" Юлія Сінькевич та багато інших.

Нагадаємо, що раніше Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру" Оленою Гончарук. Водночас на Берлінському міжнародному кінофестивалі "Берлінале" відбудеться прем'єра українського фільму "Редакція". Стрічка була знята на Олешківських пісках, які нині окуповані російськими військами.