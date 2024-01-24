Українська кіноспільнота написала відкритий лист до уряду — чого вимагають митці
Українська кіноспільнота написала відкритий лист до українського уряду, в якому висунула вотум недовіри очільниці Держкіно Марині Кудерчук. Також митці закликали спрямувати виділені на підтримку українського кіно коштів на забезпечення та потреби українських військ.
Про це йдеться у листі від Української кіноакадемії.
Українські кіномитці просять звільнити голову Держкіно
"Безумовно, українське кіно, як і вся культура загалом, потребує великої уваги та бюджетної підтримки для розвитку й репрезентації України у світі і є потужним елементом культурної дипломатії. На превеликий жаль, роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно переконують нас, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями", — йдеться у листі.
Відзначимо, що бюджет Держкіно на 2024 рік складає майже 590 млн гривень. Гроші призначені для "підтримки кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів".
Додатково в листі кіномитці вказують про неодноразові заклики звільнити голову Держкіно Марину Кудерчук, яка своїми діями "руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України у світі".
Ба більше сама установа працює без затвердженої стратегії, а Рада з підтримки кінематографі продовжує свою незаконну діяльність, хоча мала бути розформована ще торік у березні.
Таким чином у листі кінотворці вимагають від влади:
- переспрямувати бюджет Держкіно на підтримку ЗСУ (крім визначених законодавством зобов'язань);
- негайного звільнення керівництва Держкіно;
- провести прозорий конкурс на обрання нового голови Держкіно та членів Ради з держпідтримки кінематографії;
- розробити новий проєкт Стратегії розвитку кіно за участі громадськості.
Сам лист можна підписати до 26 січня. Наразі він уже підписаний Кіноакадемією, Українською гільдією режисерів, а також наступними учасниками:
- режисерки Ірина Цілик, Аліна Горлова, Аліса Коваленко, Марися Нікітюк, Марина Врода, Надія Парфан;
- кінорежисер Володимир Тихий;
- член правління Європейської кіноакадемії, продюсер Денис Іванов;
- виконавча директорка фестивалю Docudays Світлана Смаль;
- засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко;
- директорка "Довженко-Центру" Олена Гончарук, продюсерка, співзасновниця ГО "Українська кіноакадемія" Юлія Сінькевич та багато інших.
Нагадаємо, що раніше Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру" Оленою Гончарук. Водночас на Берлінському міжнародному кінофестивалі "Берлінале" відбудеться прем'єра українського фільму "Редакція". Стрічка була знята на Олешківських пісках, які нині окуповані російськими військами.
Читайте Новини.LIVE!