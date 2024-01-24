Украинское киносообщество написало открытое письмо правительству — чего требуют творцы

Съемки фильма "Ла Палисиада" в Ужгороде. Фото: УНИАН

Украинское киносообщество написало открытое письмо украинскому правительству, в котором выдвинуло вотум недоверия главе Госкино Марине Кудерчук. Также художники призвали направить выделенные для поддержки украинского кино средств на обеспечение и потребности украинских войск.

Об этом говорится в письме от Украинской киноакадемии.

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"Безусловно, украинское кино, как и вся культура в целом, требует большого внимания и бюджетной поддержки для развития и репрезентации Украины в мире и является мощным элементом культурной дипломатии. К величайшему сожалению, годы некомпетентной и неблагополучной работы руководства Госкино убеждают нас, что выделенные средства будут использованы неэффективно и с многочисленными нарушениями", — говорится в письме.

Заявление Украинской киноакадемии. Источник: Telegram

Отметим, что бюджет Госкино на 2024 год составляет около 590 млн гривен. Деньги предназначены для "поддержки кинематографии, включая документирование военных преступлений".

Дополнительно в письме кинематографисты указывают на неоднократные призывы уволить главу Госкино Марину Кудерчук, которая своими действиями "разрушает систему государственного регулирования отрасли, дискредитирует должность государственного служащего, наносит ущерб украинскому обществу и имиджу Украины в мире".

Более того, само учреждение работает без утвержденной стратегии, а Совет по поддержке кинематографа продолжает свою незаконную деятельность, хотя должен был быть расформирован еще в марте прошлого года.

Таким образом в письме кинотворцы требуют от власти:

перенаправить бюджет Госкино в поддержку ВСУ (кроме определенных законодательством обязательств);

немедленного увольнения руководства Госкино;

провести прозрачный конкурс на избрание нового председателя Госкино и членов Совета по господдержке кинематографии;

разработать новый проект Стратегии развития кино с участием общественности.

Само письмо можно подписать до 26 января. Пока он уже подписан Киноакадемией, Украинской гильдией режиссеров , а также следующими участниками:

режиссеры Ирина Целик , Алина Горлов , Алиса Коваленко , Марыся Никитюк , Марина Врода Надежда Парфан;

, , , , кинорежиссер Владимир Тихий;

член правления Европейской киноакадемии, продюсер Денис Иванов;

исполнительный директор фестиваля Docudays Светлана Смаль;

основатель проекта Ukraіner Богдан Логвиненко ;

; директор "Довженко-Центра" Елена Гончарук;

продюсер, соучредительница ОО "Украинская киноакадемия" Юлия Синькевич и многие другие.

Напомним, что ранее Госкино не подписало контракт с победительницей конкурса на должность гендиректора "Довженко-Центра" Еленой Гончарук. В то же время, на Берлинском международном кинофестивале "Берлинале" состоится премьера украинского фильма "Редакция". Лента была снята на Олешковских песках, ныне оккупированных российскими войсками.