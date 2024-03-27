Україною шириться повітряна тривога — яка небезпека для регіонів

Ракета в небі. Фото: EPA

Повітряна тривога в Україні 27 березня пролунала близько 22:00. Вона потроху почала поширюватися на все більше областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога 27 березня

Станом на 22:00 повітряну тривогу оголошено у 14 областях України.

Карта повітряних тривог виглядає так:

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Повітряні сили повідомляють про два борти Ту-22м3 над акваторією Чорного моря.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.

Також ми писали про те, що найменшому постраждалому у Харкові три місяці.