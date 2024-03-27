Україною шириться повітряна тривога — яка небезпека для регіонів
27 березня 2024 22:05
Ракета в небі. Фото: EPA
Повітряна тривога в Україні 27 березня пролунала близько 22:00. Вона потроху почала поширюватися на все більше областей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Повітряна тривога 27 березня
Станом на 22:00 повітряну тривогу оголошено у 14 областях України.
Карта повітряних тривог виглядає так:
Повітряні сили повідомляють про два борти Ту-22м3 над акваторією Чорного моря.
Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.
Також ми писали про те, що найменшому постраждалому у Харкові три місяці.
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