По Украине ширится воздушная тревога — какая опасность для регионов

По Украине распространяется воздушная тревога — какая опасность для регионов
27 марта 2024 22:05
Ракета в небе. Фото: EPA
Воздушная тревога в Украине 27 марта прозвучала около 22:00. Она постепенно начала распространяться на все больше областей.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Воздушная тревога 27 марта
По состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Воздушные силы сообщают о двух бортах Ту-22м3 над акваторией Черного моря.
Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.
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