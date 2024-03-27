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По Украине распространяется воздушная тревога — какая опасность для регионов

27 марта 2024 22:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
По Украине ширится воздушная тревога — какая опасность для регионов
Ракета в небе. Фото: EPA
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Воздушная тревога в Украине 27 марта прозвучала около 22:00. Она постепенно начала распространяться на все больше областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога 27 марта

По состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины.

Карта воздушных тревог выглядит так:

По Украине ширится воздушная тревога - какая опасность для регионов - фото 1
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Воздушные силы сообщают о двух бортах Ту-22м3 над акваторией Черного моря.

По Украине ширится воздушная тревога — какая опасность для регионов - фото 2
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что самому маленькому пострадавшему в Харькове три месяца.

Украина
ракета
воздушная тревога
Воздушные Силы ВСУ

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