По Украине ширится воздушная тревога — какая опасность для регионов

Ракета в небе. Фото: EPA

Воздушная тревога в Украине 27 марта прозвучала около 22:00. Она постепенно начала распространяться на все больше областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога 27 марта

По состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Воздушные силы сообщают о двух бортах Ту-22м3 над акваторией Черного моря.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что самому маленькому пострадавшему в Харькове три месяца.