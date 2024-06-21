Повітряна тривога 21 червня — яка небезпека

Винищувач МіГ. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 21 червня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

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Повітряна тривога 21 червня

О 20:20 Повітряні сили України повідомили, що на всій території України оголошено ракетну небезпеку. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31К. Він може нести гіперзвукові ракети "Кинджали".

Скриншот допису Повітряних сил

О 20:36 Повітряні сили повідомили про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, окупанти вдарили по Кривому Рогу. На місці удару сталася пожежа.

Раніше ми писали, що російські окупанти у ніч проти 21 червня вкотре атакували Україну ракетами. Ворог намагався завдати ударів ракетами, однак Сили протиповітряної оборони збили всі цілі загарбників.