Повітряна тривога 21 червня — яка небезпека

Україною шириться повітряна тривога — яка небезпека
У п'ятницю, 21 червня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.
Повітряна тривога 21 червня
О 20:20 Повітряні сили України повідомили, що на всій території України оголошено ракетну небезпеку. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31К. Він може нести гіперзвукові ракети "Кинджали".
О 20:36 Повітряні сили повідомили про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, окупанти вдарили по Кривому Рогу. На місці удару сталася пожежа.
Раніше ми писали, що російські окупанти у ніч проти 21 червня вкотре атакували Україну ракетами. Ворог намагався завдати ударів ракетами, однак Сили протиповітряної оборони збили всі цілі загарбників.
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