Воздушная тревога 21 июня – какая опасность

По Украине ширится воздушная тревога — какая опасность
В пятницу, 21 июня, в Украине была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует ракетная опасность.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.
Воздушная тревога 21 июня
В 20:20 Воздушные силы Украины сообщили, что на всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжалы".
В 20:36 Воздушные силы сообщили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, пятницу, 21 июня, оккупанты ударили по Кривому Рогу. На месте удара произошел пожар.
Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 21 июня в очередной раз атаковали Украину ракетами. Враг пытался нанести удары ракетами, однако Силы противовоздушной обороны сбили все цели захватчиков.
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