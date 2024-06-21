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По Украине ширится воздушная тревога — какая опасность

21 июня 2024 20:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Воздушная тревога 21 июня – какая опасность
Истребитель МиГ. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В пятницу, 21 июня, в Украине была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует ракетная опасность.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

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Воздушная тревога 21 июня

В 20:20 Воздушные силы Украины сообщили, что на всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжалы".

Скриншот сообщения Воздушных сил
Скриншот сообщения Воздушных сил

В 20:36 Воздушные силы сообщили об отбое воздушной тревоги.

Напомним, пятницу, 21 июня, оккупанты ударили по Кривому Рогу. На месте удара произошел пожар.

Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 21 июня в очередной раз атаковали Украину ракетами. Враг пытался нанести удары ракетами, однако Силы противовоздушной обороны сбили все цели захватчиков.

война
Украина
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Воздушные Силы ВСУ
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