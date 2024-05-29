В Україні вдень 29 травня лунає тривога

Україною шириться повітряна тривога — яка небезпека
В Україні у середу, 29 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога 29 травня
"УВАГА" Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ)", — йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили також попереджали мешканців Харківської області про пуски керованих авіаційних бомб.
Станом на 17:40 повітряна тривога оголошена у всіх областях України.
Нагадаємо, сьогодні росіяни тричі обстріляли місто Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожих ударів наразі відомо про вісьмох поранених.
Крім того, у Харкові вдень пролунали вибухи. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про пуски керованих авіаційних бомб.
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