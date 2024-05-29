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Україною шириться повітряна тривога — яка небезпека

29 травня 2024 17:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні вдень 29 травня лунає тривога
Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у середу, 29 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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"УВАГА" Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ)", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Раніше Повітряні сили також попереджали мешканців Харківської області про пуски керованих авіаційних бомб.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 17:40 повітряна тривога оголошена у всіх областях України.

тривога 29 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні росіяни тричі обстріляли місто Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожих ударів наразі відомо про вісьмох поранених. 

Крім того, у Харкові вдень пролунали вибухи. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про пуски керованих авіаційних бомб.

безпілотники
обстріли
повітряна тривога
ракети
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війна в Україні
Росія

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