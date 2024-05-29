Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow По Украине распостраняется воздушная тревога — какая опасность arrow

По Украине распостраняется воздушная тревога — какая опасность

29 мая 2024 17:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине днем 29 мая раздается тревога
Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в среду, 29 мая, объявили масштабную воздушную тревогу. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Читайте также:

Воздушная тревога 29 мая

"ВНИМАНИЕ" Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)", — говорится в сообщении.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

Ранее Воздушные силы также предупреждали жителей Харьковской области о пусках управляемых авиационных бомб.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 17.40 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

тревога 29 мая
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, сегодня россияне трижды обстреляли город Лиман в Донецкой области. В результате вражеских ударов сейчас известно о восьми раненых.

Кроме того, в Харькове днем раздались взрывы. Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пусках управляемых авиационных бомб.

беспилотники
обстрелы
воздушная тревога
ракеты
опасность
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали