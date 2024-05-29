В Украине днем 29 мая раздается тревога

Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

В Украине в среду, 29 мая, объявили масштабную воздушную тревогу. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога 29 мая

"ВНИМАНИЕ" Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Ранее Воздушные силы также предупреждали жителей Харьковской области о пусках управляемых авиационных бомб.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 17.40 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, сегодня россияне трижды обстреляли город Лиман в Донецкой области. В результате вражеских ударов сейчас известно о восьми раненых.

Кроме того, в Харькове днем раздались взрывы. Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пусках управляемых авиационных бомб.