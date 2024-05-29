В Украине днем 29 мая раздается тревога

По Украине распостраняется воздушная тревога — какая опасность
В Украине в среду, 29 мая, объявили масштабную воздушную тревогу. Граждан предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Воздушная тревога 29 мая
"ВНИМАНИЕ" Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)", — говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы также предупреждали жителей Харьковской области о пусках управляемых авиационных бомб.
По состоянию на 17.40 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Напомним, сегодня россияне трижды обстреляли город Лиман в Донецкой области. В результате вражеских ударов сейчас известно о восьми раненых.
Кроме того, в Харькове днем раздались взрывы. Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пусках управляемых авиационных бомб.
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