Українки зможуть отримати 100 тис. гривень — які умови

Дівчина йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українки зможуть отримати 100 тис. гривень для здійснення своїх бізнес-ідей. В Україні стартує другий сезон державної програми "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Цей проєкт підходить для українок, які починають власну справу або вже заснували мікро- чи мале підприємство та шукають шляхи для розвитку.

За допомогою фінансування в громадянок є шанс масштабувати власний бізнес, розвинути бренд та стати успішними підприємицями.

Під час чотиримісячної програми учасниці дізнаються про фінансове планування та управління, маркетинг та продажі, інструменти для діджиталізації бізнесу, оподаткування, бухгалтерський облік та про те, як вийти на зовнішні ринки.

Відомо, що за результатами навчання 40 учасниць отримають по 100 тис. гривень на впровадження своїх бізнес-ідей.

А на фінальному заході Grand Pitch Day три найперспективніші проєкти отримають додатково ще по 400 тис. гривень.

Програма триватиме з квітня до вересня 2024 року, дедлайн подачі заявок — 28 квітня.

Федоров зазначив, що за статистикою з лютого 2023 року кожна друга нова ФОП в Україні — жінки.

Скриншот допису Федорова

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