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Украинки смогут получить 100 тыс. гривен — какие условия

30 марта 2024 17:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинки смогут получить 100 тыс. гривен — какие условия
Девушка идет по улице. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинки смогут получить 100 тыс. гривен для осуществления своих бизнес-идей. В Украине стартует второй сезон государственной программы "Відважна 2. Масштабування и діджиталізація".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Этот проект подходит для украинок, которые начинают собственное дело или уже основали микро- или малое предприятие и ищут пути для развития.

С помощью финансирования у гражданок есть шанс масштабировать свой бизнес, развить бренд и стать успешными предпринимателями.

Во время четырехмесячной программы участницы узнают о финансовом планировании и управлении, маркетинге и продажах, инструментах для диджитализации бизнеса, налогообложении, бухгалтерском учете и о том, как выйти на внешние рынки.

По результатам обучения 40 участниц получат по 100 тыс. гривен на внедрение своих бизнес-идей.

А на финальном мероприятии Grand Pitch Day три самых перспективных проекта получат дополнительно еще по 400 тыс. гривен.

Программа продлится с апреля по сентябрь 2024 года, дедлайн подачи заявок — 28 апреля.

Федоров отметил, что по статистике с февраля 2023 каждое второе новое ФЛП в Украине — женщины.

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Скриншот поста Федорова

Напомним, в Украине вырос прожиточный минимум, что привело к увеличению размера детских выплат. Кто и сколько может получить в 2024 году.

Также мы писали, что получить возмещение, если ваш автомобиль оказался под обстрелом.

Михаил Федоров
украинцы
финансовая помощь
Минцифры
бизнес

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