Украинки смогут получить 100 тыс. гривен — какие условия
Украинки смогут получить 100 тыс. гривен для осуществления своих бизнес-идей. В Украине стартует второй сезон государственной программы "Відважна 2. Масштабування и діджиталізація".
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
100 тысяч на бизнес-идею
Этот проект подходит для украинок, которые начинают собственное дело или уже основали микро- или малое предприятие и ищут пути для развития.
С помощью финансирования у гражданок есть шанс масштабировать свой бизнес, развить бренд и стать успешными предпринимателями.
Во время четырехмесячной программы участницы узнают о финансовом планировании и управлении, маркетинге и продажах, инструментах для диджитализации бизнеса, налогообложении, бухгалтерском учете и о том, как выйти на внешние рынки.
По результатам обучения 40 участниц получат по 100 тыс. гривен на внедрение своих бизнес-идей.
А на финальном мероприятии Grand Pitch Day три самых перспективных проекта получат дополнительно еще по 400 тыс. гривен.
Программа продлится с апреля по сентябрь 2024 года, дедлайн подачи заявок — 28 апреля.
Федоров отметил, что по статистике с февраля 2023 каждое второе новое ФЛП в Украине — женщины.
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