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Українка повернулась з Британії, щоб заощадити на лікуванні зуба — як різняться ціни

7 квітня 2024 10:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Українка повернулась з Британії, щоб заощадити на лікуванні зуба — як різняться ціни
Стоматолог лікує пацієнтку. Ілюстративне фото: radiotrek.rv.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У зв’язку з війною в Україні, 36-річна Наталя Нехреба та її дочка опинились у Великобританії. Зіткнувшись з необхідністю лікування гострого зубного болю, Наталя вирушила на батьківщину, подолавши майже 3000 км до Дніпра.

Про це повідомило видання Daily mail у четвер, 4 квітня.

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Наталя була вражена, коли дізналася, що вартість невідкладного лікування кореневих каналів у Вілтширі, де вона проживала, складала 800 фунтів стерлінгів (приблизно 39 248 гривень). Незважаючи на те, що Дніпро зазнавав обстрілів, вона вирішила повернутися додому через нестерпний біль.

Українка повернулась з Британії, щоб заощадити на лікуванні зуба — як різняться ціни - фото 1
Витрати українки на стоматологічне лікування. Фото: Daily mail

З Брістоля вона з донькою полетіла до Польщі за 30 фунтів (приблизно 1 472 гривні), потім подорожувала автобусом з Познані до Львова за 30 фунтів(приблизно 1 472 гривні). Подорож потягом до Дніпра обійшлася їй у 7 фунтів (приблизно 343 гривні). Протягом усієї подорожі вона страждала від зубного болю, приймаючи парацетамол та ібупрофен, які не приносили полегшення.

Лікування зубів у Дніпрі обійшлося Наталі у приблизно 150 фунтів стерлінгів (приблизно 7 359 гривень), що включало кореневі канали та встановлення імпланта. Стоматолог Катерина Лагун зазначила, що зараз багато пацієнтів приїжджають з-за кордону для лікування зубів.

Загалом, Наталя витратила 254 фунти стерлінгів (приблизно 12 462 гривні), включаючи витрати на подорож, тим самим заощадивши 556 фунтів (приблизно 27278 гривень) порівняно з вартістю приватного лікування у Великобританії. Вона зазначила, що у разі нових проблем із зубами, вона знову вирушить на лікування в Україну.

Нагадаємо, що одна з країн ЄС планує змінити умови проживання українських біженців.

Раніше ми писали, що українцям у Німеччині допоможуть з роботою.

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