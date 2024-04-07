Украинка вернулась из Британии, чтобы сэкономить на лечении зуба — как отличаются цены

Стоматолог лечит пациентку. Иллюстративное фото: radiotrek.rv.ua

В связи с войной в Украине 36-летняя Наталья Нехреба и ее дочь оказались в Великобритании. Столкнувшись с необходимостью лечения острой зубной боли, Наталья отправилась на родину, преодолев почти 3000 км к Днепру.

Об этом сообщило издание Daily mail в четверг, 4 апреля.

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Наталья была поражена, когда узнала, что стоимость безотлагательного лечения корневых каналов в Уилтшире, где она проживала, составляла 800 фунтов стерлингов (около 39 248 гривен). Несмотря на то, что Днепр подвергался обстрелам, она решила вернуться домой из-за нестерпимой боли.

Расходы украинки на стоматологическое лечение. Фото: Daily mail

Из Бристоля она с дочерью полетела в Польшу за 30 фунтов (примерно 1472 гривны), затем путешествовала автобусом из Познани во Львов за 30 фунтов (приблизительно 1472 гривны). Путешествие на поезде в Днепр обошлось ей в 7 фунтов (примерно 343 гривны). В течение всего путешествия она страдала от зубной боли, принимая парацетамол и ибупрофен, которые не приносили облегчения.

Лечение зубов в Днепре обошлось Наталье примерно в 150 фунтов стерлингов (примерно 7 359 гривен), что включало корневые каналы и установку импланта. Стоматолог Екатерина Лагун отметила, что сейчас многие пациенты приезжают из-за границы для лечения зубов.

В общей сложности, Наталья потратила 254 фунта стерлингов (примерно 12 462 гривны), включая расходы на путешествие, тем самым сэкономив 556 фунтов (приблизительно 27 278 гривен) по сравнению со стоимостью частного лечения в Великобритании. Она отметила, что в случае новых проблем с зубами, она снова отправится на лечение в Украину.

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