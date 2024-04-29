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Українка перемогла у престижному конкурсі краси

29 квітня 2024 23:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Українка Ангеліна Усанова перемогла у конкурсі Miss Eco International 2024
Переможниця конкурсу краси українка Ангеліна Усанова. Фото: Instagram/misspawee
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українка Ангеліна Усанова перемогла у міжнародному конкурсі краси Miss Eco International 2024. Змагання проходило у столиці Єгипту Каїрі. Його учасницями стали 85 красунь з усього світу. 

Про це у понеділок, 29 квітня, повідомили на інстаграм-сторінці конкурсі "Міс Україна Всесвіт".

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Перше місце — не единий здобуток Ангеліни під час конкурсу. Також дівчина отримала декілька винагород за костюми, в яких дефілювала.

"1 місце у номінації "Miss Eco Best Resort Wear" за кращий пляжний лук. 3 місце серед еко-костюмів з костюмом "Світ у вогні", — уточнюють у "Міс Україна Всесвіт".

Конкурс краси Miss Eco International — найвідоміший та найбільший на Близькому Сході. Традиційно головна мета такого змагання — обрати найкрасивішу дівчину, яка виступатиме за екотуризм та збереження природи. 

  • Українка перемогла у престижному конкурсі краси - фото 1
    Ангеліна Усанова перемогла у конкурсі Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
  • Українка перемогла у престижному конкурсі краси - фото 2
    Ангеліна Усанова перемогла у конкурсі Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
  • Українка перемогла у престижному конкурсі краси - фото 3
    Ангеліна Усанова перемогла у конкурсі Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
  • Українка перемогла у престижному конкурсі краси - фото 4
    Ангеліна Усанова перемогла у конкурсі Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
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Українка Ангеліна Усанова стане послом доброї волі ООН з екології та довкілля, а також братиме участь у програмах, які допомагають планеті.

Раніше ми розповідали, що модель Ангеліна Усанова вирушила до Єгипту і показала як готується до конкурсу купальників у Хургаді.

Раніше організатори конкурсу краси "Міс Всесвіт Україна" повідомили, що отримали сотні заявок на конкурс і пояснили, які помилки найчастіше роблять потенційні учасниці.

конкурс краси
Єгипет
Україна

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