Украинка Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International 2024

Украинка победила в престижном конкурсе красоты
Украинка Ангелина Усанова победила в международном конкурсе красоты Miss Eco International 2024. Соревнование проходило в столице Египта Каире. Его участницами стали 85 красавиц со всего мира.
Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщили в Instagram организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная".
Самый известный конкурс красоты на Ближнем Востоке
Первое место — не единственное достижение Ангелины на конкурсе. Также девушка получила несколько наград за костюмы, в которых дефилировала.
"Первое место в номинации Miss Eco Best Resort Wear за лучший пляжный лук. Третье место среди эко-костюмов с костюмом "Мир в огне", — уточняет "Мисс Украина Вселенная".
Конкурс красоты Miss Eco International — самый известный и самый большой на Ближнем Востоке. Традиционно главная цель такого соревнования — выбрать самую красивую девушку, которая будет выступать за экотуризм и сохранение природы.
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Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
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Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
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Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
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Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
Украинка Ангелина Усанова станет послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде, а также примет участие в программах, помогающих планете.
Ранее мы рассказывали, что модель Ангелина Усанова отправилась в Египет и показала, как готовится к конкурсу купальников в Хургаде.
Ранее организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина" сообщили, что получили сотни заявок на конкурс и объяснили, какие ошибки чаще всего совершают потенциальные участницы.
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