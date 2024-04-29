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Украинка победила в престижном конкурсе красоты

29 апреля 2024 23:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Украинка Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International 2024
Победительница конкурса красоты украинка Ангелина Усанова. Фото: Instagram/misspawee
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинка Ангелина Усанова победила в международном конкурсе красоты Miss Eco International 2024. Соревнование проходило в столице Египта Каире. Его участницами стали 85 красавиц со всего мира.

Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщили в Instagram организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная".

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Первое место — не единственное достижение Ангелины на конкурсе. Также девушка получила несколько наград за костюмы, в которых дефилировала.

"Первое место в номинации Miss Eco Best Resort Wear за лучший пляжный лук. Третье место среди эко-костюмов с костюмом "Мир в огне", — уточняет "Мисс Украина Вселенная".

Конкурс красоты Miss Eco International — самый известный и самый большой на Ближнем Востоке. Традиционно главная цель такого соревнования — выбрать самую красивую девушку, которая будет выступать за экотуризм и сохранение природы.

  • Украинка победила в престижном конкурсе красоты - фото 1
    Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
  • Украинка победила в престижном конкурсе красоты - фото 2
    Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
  • Украинка победила в престижном конкурсе красоты - фото 3
    Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
  • Украинка победила в престижном конкурсе красоты - фото 4
    Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International 2024. Фото: Instagram/misspawee
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Украинка Ангелина Усанова станет послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде, а также примет участие в программах, помогающих планете.

Ранее мы рассказывали, что модель Ангелина Усанова отправилась в Египет и показала, как готовится к конкурсу купальников в Хургаде.

Ранее организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина" сообщили, что получили сотни заявок на конкурс и объяснили, какие ошибки чаще всего совершают потенциальные участницы.

конкурс красоты
Египет
Украина

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