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Українець здобув друге місце у престижній премії для винахідників — чим унікальна його розробка

9 липня 2024 23:51
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Українець здобув друге місце Премії для молодих винахідників 2024 — що відомо про розробку
Винахідник Валентин Фречка. Фото: Forbes
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Український винахідник Валентин Фречка здобув друге місце у на конкурсі European Inventor Award 2024 та отримав приз у розмірі 10 000 євро. Науковець розробив технологію виробництва екологічно чистого паперу з опалого листя.

Про це повідомило видання Forbes у вівторок, 9 липня.

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Розробка українського винахідника

"Ми вдячні науково-технічній спільноті за підтримку та віру в наші інновації! Такі заходи та номінації є надзвичайно важливими для молодих винахідників. Вони надають заохочення та мотивацію, які необхідні для подальшого розвитку та реалізації революційних проєктів. Ця нагорода є потужним джерелом енергії для всієї команди Releaf Paper, щоб продовжувати рухатися вперед", — заявив Фречка.

Розробка винахідника покликана сприяти зменшенню вирубки лісів. На ідею створення Фречку експедиції в Карпати та його шкільний вчитель хімії. Переїхавши до Франції, його бізнес розширився завдяки співпраці з відомими міжнародними компаніями, такими як LʼOréal та Chanel.

Компанія Releaf Paper була заснована у 2020 році. Вона спеціалізується на переробці опалого листя в біорозкладний папір, з метою зменшення вирубки лісів. Компанія застосовує передові технології для переробки листя без використання шкідливих хімічних речовин, перетворюючи його в целюлозу, яка використовується для виготовлення паперових пакетів і коробок. 

У майбутньому планується використання біовідходів сільського господарства, таких як стебла ананасів. Releaf Paper виробляє стільки целюлози з 2,3 тонн листя, скільки можна було б отримати, вирубавши 17 дерев. Їхня продукція розкладається всього за 30 днів, що значно швидше, ніж традиційний папір.

Нагадаємо, американська технологічна компанія Google заявила про збільшення кількості парникових викидів майже вдвічі за останні п'ять років. Це пов'язано з розробками штучного інтелекту.

Раніше ми писали, що нещодавня пожежа в Одесі спалила цілий схил, на якому росли дерева та квіти.

наука премія природа Україна дерева ліс екологія конкурс

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