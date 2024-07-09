Украинец получил второе место Премии для молодых изобретателей 2024 года — что известно о разработке

Изобретатель Валентин Фречко. Фото: Forbes

Украинский изобретатель Валентин Фречко получил второе место на конкурсе European Inventor Award 2024 и получил приз в размере 10 000 евро. Ученый разработал технологию производства экологически чистой бумаги из опавших листьев.

Об этом сообщило издание Forbes во вторник, 9 июля.

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Разработка украинского изобретателя

"Мы благодарны научно-техническому сообществу за поддержку и веру в наши инновации! Такие мероприятия и номинации чрезвычайно важны для молодых изобретателей. Они предоставляют поощрение и мотивацию, необходимые для дальнейшего развития и реализации революционных проектов. Эта награда является мощным источником энергии для всей команды Releaf Paper, чтобы продолжать движение вперед", — заявил Фречко.

Разработка изобретателя призвана способствовать уменьшению вырубки лесов. На идею создания Фречко экспедиции в Карпаты и его школьный учитель химии. Переехав во Францию, его бизнес расширился благодаря сотрудничеству с известными международными компаниями, такими как L'Oréal и Chanel.

Компания Releaf Paper была основана в 2020 году. Она специализируется на переработке опавших листьев в биоразлагаемую бумагу, с целью уменьшения вырубки лесов. Компания применяет передовые технологии для переработки листьев без использования вредных химических веществ, превращая их в целлюлозу, используемую для изготовления бумажных пакетов и коробок.

В будущем планируется использование биоотходов сельского хозяйства, таких как стебли ананасов. Releaf Paper производит столько целлюлозы из 2,3 тонн листьев, сколько можно было бы получить, вырубив 17 деревьев. Их продукция разлагается всего за 30 дней, что значительно быстрее традиционной бумаги.

Напомним, американская технологическая компания Google заявила об увеличении количества парниковых выбросов почти вдвое за последние пять лет. Это связано с разработкой искусственного интеллекта.

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