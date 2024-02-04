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Українець намагався вивезти до Румунії предмети старовини

4 лютого 2024 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українець намагався вивезти до Румунії предмети старовини
Правоохоронець та предмети старовини, які хотіли вивезти з України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українець намагався вивезти за кордон предмети старовини. Чоловік намагався потрапити до Румунії через пункт пропуску "Порубне".

Про це у неділю, 4 лютого, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Незаконне вивезення предметів старовини

Громадянин України, 1982 року народження, автомобілем Mercedes їхав до Румунії через "Порубне".

"Маючи інформацію про можливе незаконне переміщення цінностей через кордон оперативники Чернівецького прикордонного загону ініціювали більш детальну перевірку автомобіля та речей громадянина", — йдеться у повідомленні.

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Предмети старовини, які хотіли вивезти з України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Прикордонний наряд разом з представниками митниці виявили серед речей водія предмети, які можуть становити культурну цінність. До того ж вони, можливо, підпадають під дію закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

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Предмети старовини, які хотіли вивезти з України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Правоохоронці вилучили 124 предмети старовини.

За цим фактом представникам СБУ направлено повідомлення про контрабанду культурних цінностей та зброї.

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Допис Західного регіонального управління ДПСУ України-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники Державної прикордонної служби України спільно з митниками в суботу, 3 лютого, завадили спробі вивозу до Польщі колекції старовинних банкнот та поштових марок. Ця колекція може становити культурну та історичну цінність.

Також ми писали, що у Чернівецькій області прикордонники виявили ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією у секретному відділенні авто. Наразі водієві транспорту загрожує кримінальна відповідальність.

кордон
українці
Румунія
Україна
прикордонники
ДПСУ

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