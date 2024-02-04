Украинец пытался вывезти в Румынию предметы старины

Правоохранитель и предметы старины, которые хотели вывезти из Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Украинец пытался вывезти за границу предметы старины. Мужчина пытался попасть в Румынию через пункт пропуска "Порубное".

Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Незаконный вывоз предметов старины

Гражданин Украины, 1982 года рождения, на автомобиле Mercedes ехал в Румынию через "Порубное".

"Имея информацию о возможном незаконном перемещении ценностей через границу оперативники Черновицкого пограничного отряда инициировали более детальную проверку автомобиля и вещей гражданина", — говорится в сообщении.

Предметы старины, которые хотели вывезти из Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Пограничный наряд вместе с представителями таможни обнаружили среди вещей водителя предметы, которые могут представлять культурную ценность. К тому же они, возможно, подпадают под действие закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей".

Предметы старины, которые хотели вывезти из Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Правоохранители изъяли 124 предмета старины.

По этому факту представителям СБУ направлено сообщение о контрабанде культурных ценностей и оружии.

Пост Западного регионального управления ГПСУ Украины — Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с таможенниками в субботу, 3 февраля, помешали попытке вывоза в Польшу коллекции старинных банкнот и почтовых марок. Эта коллекция может представлять культурную и историческую ценность.

Также мы писали, что в Черновицкой области пограничники обнаружили уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией в секретном отделении авто. В настоящее время водителю транспорта грозит уголовная ответственность.