Українець намагався відправити поштою до США 75 автентичних пам'яток культури — фото

Вилучені артефакти. Фото: Київська митниця

Київські митники запобігли незаконному вивезенню з України 75 предметів старовини, що мають культурну цінність. Предмети були виявлені в міжнародному поштовому відправленні, яке направляв до США мешканець Чернігівщини.

Про це повідомляє Київська митниця.

Читайте також:

Вилучені артефакти. Фото: Київська митниця

Вивезення пам'яток з України

Виявивши очевидні ознаки старовини на металевих предметах, митники відправили їх на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці музею підтвердили автентичність знахідок, віднесених до різних історичних періодів:

- Підгірцевська культура (V-III ст. до н.е.): бронзові підвіски-амулети;

- Черняхівська культура (ІІІ-початок V ст.): прикраси;

- Доба Русі (Х-ХІІІ ст.): прикраси та предмети особистого благочестя;

- Середньовіччя та Ранньомодерна доба (XV-XVII ст.): свинцева товарна двостулкова пломба — зразок західноєвропейського торгівельного інвентарю.

Експертиза підтвердила, що всі ці предмети є автентичними археологічними знахідками та мають культурну цінність.

Вилучені артефакти. Фото: Київська митниця

"Важливо нагадати, що предмети археології не можуть бути предметами продажу або колекціонування приватними особами та не можуть вивозитися за межі України. Вони повинні зберігатися в Музейному фонді України", — йдеться в повідомленні.

Згідно з чинним законодавством України, для вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне спеціальне свідоцтво від Міністерства культури України, яке в даному випадку надано не було.

Усі вилучені артефакти передано на зберігання до складу митниці.

Вилучені артефакти. Фото: Київська митниця

Нагадаємо, в італійському місті Сан-Кашано-дей-Баньї археологи виявили артефакти, приховані у лікувальних грязьових ваннах понад дві тисячі років. Експерти стверджують, що це відкриття є одним із найбільш значущих в історії цієї галузі.

Також під час археологічних розкопок у Туреччині археологи виявили таблички з невідомою мовою 3000-річної давності. Вчені розповідають, що цю нову мову майже неможливо розшифрувати.