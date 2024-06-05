Українець намагався відправити поштою до США 75 автентичних пам'яток культури — фото
Київські митники запобігли незаконному вивезенню з України 75 предметів старовини, що мають культурну цінність. Предмети були виявлені в міжнародному поштовому відправленні, яке направляв до США мешканець Чернігівщини.
Про це повідомляє Київська митниця.
Вивезення пам'яток з України
Виявивши очевидні ознаки старовини на металевих предметах, митники відправили їх на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці музею підтвердили автентичність знахідок, віднесених до різних історичних періодів:
- Підгірцевська культура (V-III ст. до н.е.): бронзові підвіски-амулети;
- Черняхівська культура (ІІІ-початок V ст.): прикраси;
- Доба Русі (Х-ХІІІ ст.): прикраси та предмети особистого благочестя;
- Середньовіччя та Ранньомодерна доба (XV-XVII ст.): свинцева товарна двостулкова пломба — зразок західноєвропейського торгівельного інвентарю.
Експертиза підтвердила, що всі ці предмети є автентичними археологічними знахідками та мають культурну цінність.
"Важливо нагадати, що предмети археології не можуть бути предметами продажу або колекціонування приватними особами та не можуть вивозитися за межі України. Вони повинні зберігатися в Музейному фонді України", — йдеться в повідомленні.
Згідно з чинним законодавством України, для вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне спеціальне свідоцтво від Міністерства культури України, яке в даному випадку надано не було.
Усі вилучені артефакти передано на зберігання до складу митниці.
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