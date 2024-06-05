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Українець намагався відправити поштою до США 75 автентичних пам'яток культури — фото

5 червня 2024 17:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Українець намагався відправити поштою до США 75 автентичних пам'яток культури — фото
Вилучені артефакти. Фото: Київська митниця
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Київські митники запобігли незаконному вивезенню з України 75 предметів старовини, що мають культурну цінність. Предмети були виявлені в міжнародному поштовому відправленні, яке направляв до США мешканець Чернігівщини.

Про це повідомляє Київська митниця.

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Українець намагався відправити поштою до США 75 автентичних пам'яток культури — фото - фото 1
Вилучені артефакти. Фото: Київська митниця

Вивезення пам'яток з України

Виявивши очевидні ознаки старовини на металевих предметах, митники відправили їх на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці музею підтвердили автентичність знахідок, віднесених до різних історичних періодів:

- Підгірцевська культура (V-III ст. до н.е.): бронзові підвіски-амулети;
- Черняхівська культура (ІІІ-початок V ст.): прикраси;
- Доба Русі (Х-ХІІІ ст.): прикраси та предмети особистого благочестя;
- Середньовіччя та Ранньомодерна доба (XV-XVII ст.): свинцева товарна двостулкова пломба — зразок західноєвропейського торгівельного інвентарю.

Експертиза підтвердила, що всі ці предмети є автентичними археологічними знахідками та мають культурну цінність.

Українець намагався відправити поштою до США 75 автентичних пам'яток культури — фото - фото 2
Вилучені артефакти. Фото: Київська митниця

"Важливо нагадати, що предмети археології не можуть бути предметами продажу або колекціонування приватними особами та не можуть вивозитися за межі України. Вони повинні зберігатися в Музейному фонді України", — йдеться в повідомленні.

Згідно з чинним законодавством України, для вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне спеціальне свідоцтво від Міністерства культури України, яке в даному випадку надано не було. 

Усі вилучені артефакти передано на зберігання до складу митниці.

Українець намагався відправити поштою до США 75 автентичних пам'яток культури — фото - фото 3
Вилучені артефакти. Фото: Київська митниця

Нагадаємо, в італійському місті Сан-Кашано-дей-Баньї археологи виявили артефакти, приховані у лікувальних грязьових ваннах понад дві тисячі років. Експерти стверджують, що це відкриття є одним із найбільш значущих в історії цієї галузі.

Також під час археологічних розкопок у Туреччині археологи виявили таблички з невідомою мовою 3000-річної давності. Вчені розповідають, що цю нову мову майже неможливо розшифрувати.

митниця
кордон
антикваріат
історія

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