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Украинец пытался отправить по почте в США 75 аутентичных памяток культуры — фото

5 июня 2024 17:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Украинец пытался отправить по почте в США 75 аутентичных памятников культуры.
Удалены артефакты. Фото: Киевская таможня
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины 75 предметов старины, имеющих культурную ценность. Предметы были обнаружены в международной почтовой отправке, которую направлял в США житель Черниговщины.

Об этом сообщает Киевская таможня.

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Удалены артефакты. Фото: Киевская таможня

Вывоз достопримечательностей из Украины

Обнаружив очевидные признаки старины на металлических предметах, таможенники отправили их на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Специалисты музея подтвердили подлинность находок, отнесенных к разным историческим периодам:

- Подгорцевская культура (V-III вв. до н.э.): бронзовые подвески-амулеты;
- Черняховская культура (III-начало V в.): украшения;
- эпоха Руси (Х-ХІІІ ст.): украшения и предметы личного благочестия;
- Средневековья и раннемодерные сутки (XV-XVII вв.): свинцовая товарная двустворчатая пломба — образец западноевропейского торгового инвентаря.

Экспертиза подтвердила, что все эти предметы являются подлинными археологическими находками и имеют культурную ценность.

Украинец пытался отправить по почте в США 75 аутентичных памяток культуры — фото - фото 2
Удалены артефакты. Фото: Киевская таможня

"Важно напомнить, что предметы археологии не могут быть предметами продаж или коллекционирования частными лицами и не могут вывозиться за пределы Украины. Они должны храниться в Музейном фонде Украины", — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству Украины, для вывоза культурных и исторических ценностей за границу требуется специальное свидетельство от Министерства культуры Украины, которое в данном случае предоставлено не было.

Все изъятые артефакты переданы на хранение в состав таможни.

Украинец пытался отправить по почте в США 75 аутентичных памяток культуры — фото - фото 3
Удалены артефакты. Фото: Киевская таможня

Напомним, в итальянском городе Сан-Кашано-дей-Баньи археологи обнаружили артефакты, скрытые в лечебных грязевых ваннах более двух тысяч лет. Эксперты утверждают, что это открытие является одним из наиболее важных в истории этой области.

Также во время археологических раскопок в Турции археологи обнаружили таблички с неизвестным языком 3000-летней давности. Ученые рассказывают, что этот новый язык почти невозможно расшифровать.

таможня
граница
антиквариат
история

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