Украинец пытался отправить по почте в США 75 аутентичных памятников культуры.

Удалены артефакты. Фото: Киевская таможня

Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины 75 предметов старины, имеющих культурную ценность. Предметы были обнаружены в международной почтовой отправке, которую направлял в США житель Черниговщины.

Об этом сообщает Киевская таможня.

Читайте также:

Удалены артефакты. Фото: Киевская таможня

Вывоз достопримечательностей из Украины

Обнаружив очевидные признаки старины на металлических предметах, таможенники отправили их на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Специалисты музея подтвердили подлинность находок, отнесенных к разным историческим периодам:

- Подгорцевская культура (V-III вв. до н.э.): бронзовые подвески-амулеты;

- Черняховская культура (III-начало V в.): украшения;

- эпоха Руси (Х-ХІІІ ст.): украшения и предметы личного благочестия;

- Средневековья и раннемодерные сутки (XV-XVII вв.): свинцовая товарная двустворчатая пломба — образец западноевропейского торгового инвентаря.

Экспертиза подтвердила, что все эти предметы являются подлинными археологическими находками и имеют культурную ценность.

Удалены артефакты. Фото: Киевская таможня

"Важно напомнить, что предметы археологии не могут быть предметами продаж или коллекционирования частными лицами и не могут вывозиться за пределы Украины. Они должны храниться в Музейном фонде Украины", — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству Украины, для вывоза культурных и исторических ценностей за границу требуется специальное свидетельство от Министерства культуры Украины, которое в данном случае предоставлено не было.

Все изъятые артефакты переданы на хранение в состав таможни.

Удалены артефакты. Фото: Киевская таможня

Напомним, в итальянском городе Сан-Кашано-дей-Баньи археологи обнаружили артефакты, скрытые в лечебных грязевых ваннах более двух тысяч лет. Эксперты утверждают, что это открытие является одним из наиболее важных в истории этой области.

Также во время археологических раскопок в Турции археологи обнаружили таблички с неизвестным языком 3000-летней давности. Ученые рассказывают, что этот новый язык почти невозможно расшифровать.