Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна завдяки власним дронам матиме ударну силу в небі — вечірнє звернення Зеленського arrow

Україна завдяки власним дронам матиме ударну силу в небі — вечірнє звернення Зеленського

16 березня 2024 21:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна завдяки власним дронам матиме ударну силу в небі — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про збільшення кількості загиблих внаслідок удару російських загарбників по Одесі. Також він розповів про ефективність української зброї у протидії російським загарбникам.

Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні у суботу, 16 березня.

Читайте також:

Про що говорив президент

"На жаль, збільшилась кількість загиблих після удару по Одесі — 21 життя забране", — повідомив президент. 

Він також додав, що цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має свої вразливі місця і що Україна може досягти цих її вразливостей своєю зброєю. 

"Хочу відзначити наших воїнів, які б'ються на передовій. На землі. Кожен солдат, кожен командир. Особливо на тих напрямках, де найбільш інтенсивні бої — Покровськ, Донецька область, Куп'янський напрямок, Південь", — додав глава держави.

Зеленський також додав, що провів розмову із головнокомандувачем ЗСУ Сирським. Оперативну ситуацію вони проговорили детально. 

Також президент розповів, що цього тижня з Туреччини повернулась українська збірна з Дефлімпійських ігор.

"Вперше, за час незалежності, наша команда здобула найбільше золотих медалей у командному заліку", — підкреслив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський провів зустріч із тренерським штабом та спортсменами, які представляли країну на Дефлімпійських іграх. Глава держави привітав співвітчизників із першим місцем у медальному заліку.

Також Зеленський повідомив, що внаслідок удару російських загарбників по Одесі під завалами й досі залишаються десятки людей. Він також додав, що реакція Сил оборони на цей російський злочин буде відповідною.

Володимир Зеленський
Офіс президента
війна
Україна
президент
звернення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство