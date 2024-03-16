Україна завдяки власним дронам матиме ударну силу в небі — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про збільшення кількості загиблих внаслідок удару російських загарбників по Одесі. Також він розповів про ефективність української зброї у протидії російським загарбникам.

Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні у суботу, 16 березня.

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"На жаль, збільшилась кількість загиблих після удару по Одесі — 21 життя забране", — повідомив президент.

Він також додав, що цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має свої вразливі місця і що Україна може досягти цих її вразливостей своєю зброєю.

"Хочу відзначити наших воїнів, які б'ються на передовій. На землі. Кожен солдат, кожен командир. Особливо на тих напрямках, де найбільш інтенсивні бої — Покровськ, Донецька область, Куп'янський напрямок, Південь", — додав глава держави.

Зеленський також додав, що провів розмову із головнокомандувачем ЗСУ Сирським. Оперативну ситуацію вони проговорили детально.

Також президент розповів, що цього тижня з Туреччини повернулась українська збірна з Дефлімпійських ігор.

"Вперше, за час незалежності, наша команда здобула найбільше золотих медалей у командному заліку", — підкреслив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський провів зустріч із тренерським штабом та спортсменами, які представляли країну на Дефлімпійських іграх. Глава держави привітав співвітчизників із першим місцем у медальному заліку.

Також Зеленський повідомив, що внаслідок удару російських загарбників по Одесі під завалами й досі залишаються десятки людей. Він також додав, що реакція Сил оборони на цей російський злочин буде відповідною.