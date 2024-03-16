Украина благодаря собственным дронам будет иметь ударную силу в небе — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президент

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил об увеличении количества погибших в результате удара российских захватчиков по Одессе. Также он рассказал об эффективности украинского оружия в противодействии российским захватчикам.

Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении в субботу, 16 марта.

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"К сожалению, увеличилось количество погибших после удара по Одессе — 21 жизнь унесена", — сообщил президент.

Он также добавил, что на этих неделях многие уже увидели, что у российской системы войны есть свои уязвимые места и что Украина может достичь этих ее уязвимостей своим оружием.

"Хочу отметить наших воинов, которые дерутся на передовой. На земле. Каждый солдат, каждый командир. Особенно в тех направлениях, где наиболее интенсивные бои — Покровск, Донецкая область, Купянское направление, Юг", — добавил глава государства.

Зеленский также добавил, что провел разговор с главнокомандующим ВСУ Сырским. Оперативную ситуацию они подробно проговорили.

Также президент рассказал, что на этой неделе из Турции вернулась украинская сборная по Дефлимпийским играм.

"Впервые, за время независимости, наша команда получила больше золотых медалей в командном зачете", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский провел встречу с тренерским штабом и спортсменами, представлявшими страну на Дефлимпийских играх . Глава государства поздравил соотечественников с первым местом в медальном зачете.

Также Зеленский сообщил, что в результате удара российских захватчиков по Одессе под завалами до сих пор остаются десятки человек. Он также добавил, что реакция сил обороны на это российское преступление будет соответствующей.