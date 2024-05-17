Запустять нову платформу для обʼєднання української молоді у світі

Підписання документів про запуск платформи "UA — Ukrainian Abroad". Фото: Міністерство закордонних справ

За спільної ініціативи Молодіжної Ради при МЗС та Експертної ради студентства при Голові підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти в Україні запускають новий проєкт "UA – Ukrainian Abroad". Його мета — об’єднати українську молодь за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ у п'ятницю, 17 травня.

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Напередодні голова Молодіжної ради при МЗС України Марина Соботюк та голова Експертної ради студентства закладів вищої освіти Ілля Бєляк підписали меморандум про співпрацю.

"Метою меморандуму є закріплення співпраці між двома молодіжними організаціями навколо спільної цілі з об’єднання світового українства, зокрема молоді за кордоном", — йдеться в повідомленні.

Представники проєкту "UA – Ukrainian Abroad". Фото: Міністерство закордонних справ

Проєкт передбачає створення об'єднаної молодіжної мережі

Створення об’єднаної молодіжної мережі, яка включатиме організації в Україні та за кордоном, дасть змогу посилити взаємодію між українською молоддю на рідній землі та у різних куточках світу.

"Молодіжна рада при МЗС вже продемонструвала свою ефективність і я переконаний, що проєкт "UA – Ukrainian Abroad" створить нові можливості для молодих людей, які братимуть в ньому участь, зокрема надихатиме їх реалізовувати себе та бути корисними для держави у час повномасштабної війни" — розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Які пріоритети проєкту

"Нашим пріоритетним завданням є побудова Платформи таким чином, щоб вона могла швидко та відкрито реагувати на запити молодих українців.Така ініціатива, зокрема, спрямована на посилення співпраці між українською молоддю в Україні й в інших країнах – задля збереження, утвердження української ідентичності та промоції України у світі ", — зазначила голова підкомітету Верховної ради з питань вищої освіти Юлія Грішина.

Народна депутатка додала, що консолідацію активної молоді вже розпочато, тож всі охочі українці й українки за кордоном можуть долучатися.

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