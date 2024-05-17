Запустят новую платформу для объединения украинской молодежи в мире

Подписание документов о запуске платформы "UA - Ukrainian Abroad". Фото: Министерство иностранных дел

По совместной инициативе Молодежного Совета при МИД и Экспертного совета студенчества при председателе подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования в Украине запускают новый проект "UA – Ukrainian Abroad". Его цель – объединить украинскую молодежь за границей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в пятницу, 17 мая.

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Накануне глава Молодежного совета при МИД Украины Марина Соботюк и председатель Экспертного совета студенчества заведений высшего образования Илья Беляк подписали меморандум о сотрудничестве.

"Целью меморандума является закрепление сотрудничества между двумя молодежными организациями вокруг общей цели по объединению мирового украинства, в частности молодежи за рубежом" , — говорится в сообщении.

Представители проекта "UA – Ukrainian Abroad". Фото: Министерство иностранных дел

Проект предполагает создание объединенной молодежной сети

Создание объединенной молодежной сети, которая будет включать организации в Украине и за рубежом, позволит усилить взаимодействие между украинской молодежью на родной земле и в разных уголках мира .

"Молодежный совет при МИД уже продемонстрировал свою эффективность и я убежден, что проект "UA – Ukrainian Abroad" создаст новые возможности для молодых людей, которые будут в нем участвовать, в частности, будет вдохновлять их реализовывать себя и быть полезными для государства во время полномасштабной войны" — рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Какие приоритеты проекта

"Наша приоритетная задача — построение Платформы таким образом, чтобы она могла быстро и открыто реагировать на запросы молодых украинцев. Такая инициатива, в частности, направлена на усиление сотрудничества между украинской молодежью в Украине и в других странах - для сохранения, утверждения украинской идентичности и продвижения Украины в мире" , — отметила председатель подкомитета Верховной рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Народный депутат добавила, что консолидация активной молодежи уже начата, поэтому все желающие украинцы и украинки за рубежом могут присоединяться.

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