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Україна заборгувала пенсіонерам 66 млрд грн — яким категоріям громадян винна держава

8 березня 2024 03:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Україна заборгувала пенсіонерам 66 млрд грн — яким категоріям громадян винна держава
Пенсіонерка біля банкомата. Ілюстративне фото: НБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Держава заборгувала пенсіонерам 66 млрд грн. Така сума виникла через судові вироки, згідно з якими пенсіонери досягли перерахунку розмірів своїх виплат. Наразі найбільший борг держави перед колишніми військовослужбовцями.

Про це повідомляє телеграм-канал "Политика Страны" з посиланням на заяву першої заступнці міністра соцполітики України Дар'ї Марчак.

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Найбільша заборгованість виникла у судових справах колишніх військових та співробітників силових структур. У цих органах діє спеціальне пенсійне законодавство. Згідно з ним, пенсія автоматично прив'язується до заробітної плати, яку зараз отримують представники силових структур чи військові. Відтак 57% складає борг перед цією категорією громадян від усієї заборгованості.

А також 26% від загальної суми заборгованості стосується виплат пенсій чорнобильцям.

"Проблема заборгованості із судових рішень сьогодні є дуже великою. Я б сказала, що це такий "дамоклів меч" над пенсійною системою. У нас зараз заборгованість із судових рішень у пенсійній системі становить 66 мільярдів гривень. І цей обсяг дуже стрімко зростає", — зауважила Марчак.

При цьому посадовиця наголосила, що держава не має боргів у поточних виплатах. Марчак додала, що коли суди ухвалюють рішення про перерахунок пенсій, то вони зобов'язують країну виплатити ще й перераховану пенсію за попередні 5-10 років. Саме так, за її словами, виникла поточна заборгованість у 66 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня провели індексацію та перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною соціальних стандартів. Як змінилися тарифи — у матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що в українському уряді розповіли, чи є загрози для виплат пенсій у 2024 році. До цього лунали заяви про можливі затримки через проблеми з фінансуванням з боку країн-партнерів.

держборг
пенсії
Україна
пенсіонери
військові
борги
Чорнобиль

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