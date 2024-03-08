Украина задолжала пенсионерам 66 млрд грн — каким категориям граждан должно государство

Пенсионерка возле банкомата. Иллюстративное фото: НБУ

Государство задолжало пенсионерам 66 млрд грн. Такая сумма возникла из-за судебных приговоров, согласно которым пенсионеры достигли перерасчета размеров своих выплат. Сейчас самый большой долг государства перед бывшими военнослужащими.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на заявление первого замминистра соцполитики Украины Дарьи Марчак.

Читайте также:

Перед кем государство больше всего задолжало

Наибольшая задолженность возникла по судебным делам бывших военных и сотрудников силовых структур. В этих органах действует специальное законодательство. Согласно ему, пенсия автоматически привязывается к заработной плате, которую сейчас получают представители силовых структур или военные. Следовательно, 57% составляет долг перед этой категорией граждан от всей задолженности.

А также 26% от общей суммы задолженности касается выплат пенсий чернобыльцам.

"Проблема задолженности по судебным решениям сегодня очень велика. Я бы сказала, что это такой "дамоклов меч" над пенсионной системой. У нас сейчас задолженность по судебным решениям в пенсионной системе составляет 66 миллиардов гривен. И этот объем очень стремительно растет", — заметила Марчак.

При этом чиновник подчеркнула, что у государства нет долгов в текущих выплатах. Марчак добавила, что когда суды принимают решение о перерасчете пенсий, то они обязывают страну выплатить еще и перечисленную пенсию за предыдущие 5-10 лет. Именно так, по ее словам, возникла текущая задолженность в 66 млрд грн.

Напомним, в Украине с 1 марта была проведена индексация и перерасчет пенсий в связи с изменением социальных стандартов. Как изменились тарифы — в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что в украинском правительстве рассказали, есть ли угрозы выплат пенсий в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.