Україна доєдналася до навчань НАТО з протидії дронам

Український військовий запускає дрон. Фото: Повернись живим

В Нідерландах з 10 по 20 вересня проводяться масштабні навчання країн НАТО та трьох партнерів, присвячені боротьбі з безпілотниками. У заході взяли участь понад 450 представників із 19 країн, зокрема й України.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

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Навчання НАТО

Основною метою навчань є перевірка можливості сумісної роботи різних комерційних систем для протидії дронам. Пресслужба НАТО підкреслила, що цього року Україна вперше долучилася до випробувань, залучивши представників приватного сектору та наукових установ.

Під час щорічних навчань з технічної сумісності C-UAS було випробувано понад 60 систем, таких як сенсори, глушилки та засоби кіберперехоплення, у максимально реалістичних умовах. Також зазначено, що участь України є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва з НАТО, затвердженої на саміті у Вашингтоні. C-UAS TIE допомагає вирішувати питання сумісності та автономності систем, а також вивчати український досвід боротьби з дронами. Крім того, акцентовано важливість інтеграції технологій протидії дронам у структуру протиповітряної та протиракетної оборони НАТО IAMD.

"На саміті у Вашингтоні в 2024 році члени Альянсу здійснили кроки з подальшого поліпшення готовності, реагування і інтеграції IAMD НАТО і домовились підтримувати розробку і впровадження інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони для України", — йдеться в повідомлені.