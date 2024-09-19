Украина присоединилась к учениям НАТО по противодействию дронам

Украина впервые присоединилась к учениям НАТО по противодействию дронам
В Нидерландах с 10 по 20 сентября проводятся масштабные учения стран НАТО и трех партнеров, посвященные борьбе с беспилотниками. В мероприятии приняли участие более 450 представителей из 19 стран, в том числе Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
Учения НАТО
Основной целью учений является проверка возможности совместной работы различных коммерческих систем для противодействия дронам. Пресс-служба НАТО подчеркнула, что в этом году Украина впервые присоединилась к испытаниям, привлекая представителей частного сектора и научных учреждений.
В ходе ежегодных учений по технической совместимости C-UAS было испытано более 60 систем, таких как сенсоры, глушилки и средства киберперехвата, в максимально реалистичных условиях. Также отмечено, что участие Украины является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества с НАТО, утвержденной на саммите в Вашингтоне. C-UAS TIE помогает решать вопросы совместимости и автономности систем, а также учить украинский опыт борьбы с дронами. Кроме того, акцентирована важность интеграции технологий противодействия дронам в структуру противовоздушной и противоракетной обороны НАТО IAMD.
"На саммите в Вашингтоне в 2024 году члены Альянса предприняли шаги по дальнейшему улучшению готовности, реагирования и интеграции IAMD НАТО и договорились поддерживать разработку и внедрение интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны для Украины", — говорится в сообщении.
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