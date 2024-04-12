Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар
Посольство України у Республіці Кот-д'Івуар, що знаходиться в Західній Африці, відкрилось у п'ятницю, 12 квітня. Це стало частиною турне спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки, Максима Субха.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
Як відбувалось відкриття посольства України в Кот-д'Івуарі
Офіційне відкриття посольства відбулося в Абіджані, головному місті Кот-д'Івуару.
Основна мета відкриття посольства України у Кот-д'Івуарі — зміцнення співпраці між Україною та цією країною, яка вважається одним з лідерів у регіоні Західної Африки.
У церемонії відкриття взяли участь представники українського та івуарійського урядів, дипломатичних представництв інших країн, а також громадськості та ЗМІ.
Під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ Кот-д'Івуару Уаттарою Вотабуном, українські дипломати передали особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Також сторони обговорювали підтримку Кот-д'Івуару у відношенні до російської агресії, що отримала "тверду та непохитну" підтримку з боку івуарійської сторони.
Нагадаємо, що у Києві посол Великої Британії в Україні всю ніч провела в укритті.
Також повідомлялось, що посол Британії купався з киянами у Дніпрі на Водохреще.
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