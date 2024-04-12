Украина открыла посольство в Республике Кот-д'Ивуар

Спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх на открытии посольства Республики Кот-д'Ивуар. Фото: МИД Украины

Посольство Украины в Республике Кот-д'Ивуар, расположенное в Западной Африке, открылось в пятницу, 12 апреля. Это стало частью турне специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке, Максима Субха.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Официальное открытие посольства состоялось в Абиджане, главном городе Кот-д'Ивуара.

Перерезание ленты на открытии посольства Украины в Республике Кот-д'Ивуар. Фото: МИД Украины

Основная цель открытия посольства Украины в Кот-д'Ивуаре — укрепление сотрудничества между Украиной и этой страной, которая считается одним из лидеров в регионе Западной Африки.

В церемонии открытия приняли участие представители украинского и ивуарийского правительств, дипломатических представительств других стран, а также общественности и СМИ.

Поднятие флага Украины у посольства в Республике Кот-д'Ивуар. Фото: МИД Украины

Украинские и ивуарийские дипломаты на переговорах в новом посольстве. Фото: МИД Украины

Во время встречи с заместителем министра иностранных дел Кот-д'Ивуара Уаттарой Вотабуном украинские дипломаты передали личное послание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Также стороны обсуждали поддержку Кот-д'Ивуара в отношении российской агрессии, получившей "твердую и непреклонную" поддержку со стороны ивуарийской стороны.

Напомним, что в Киеве посол Великобритании в Украине всю ночь провела в укрытии.

Также сообщалось, что посол Британии купался с киевлянами в Днепре на Крещение.